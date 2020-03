Darum macht eine Patientenverfügung Sinn

Das Coronavirus kann für Risikopatienten – das sind ältere Menschen über 65 Jahre und Menschen mit chronischen Erkrankungen – lebensgefährlich sein. Die bisher am Coronavirus Verstorbenen in der Schweiz gehörten zu den Risikopatienten und waren zwischen 54 und über 80 Jahre alt. Wenn die Krankheit schwer verläuft, benötigt ein Coronapatient ein Atemgerät oder kann möglicherweise nicht mehr urteilsfähig sein. Für enge Angehörige ist es in einem solchen Fall wichtig, eine Patientenverfügung vorweisen zu können.

Laut dem Berufsverband für Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH) sorge man mit einer Patientenverfügung für Situationen vor, in denen der Patient nicht mehr selber entscheiden könne: «Man hält im Voraus fest, welchen medizinischen Massnahmen man zustimmt und welche man ablehnt. Das erlaubt es Ärztinnen und Ärzten, gemäss dem Willen des Patienten zu handeln und entlastet auch Angehörige», so die FMH.

Wichtig für unverheiratete Partner

Ein Arzt könnte sich zum Beispiel wegen des ärztlichen Geheimnisses weigern, Informationen über den Zustand des Angehörigen zu liefern oder gar ein Besuchsrecht auszustellen. Er kann Informationen nur Angehörigen geben, von denen er weiss, dass der Patient sein Einverständnis gegeben hat.

Laut Zivilgesetzbuch sind Angehörige in dieser Reihenfolge vertretungsberechtigt: Ehepartner, Personen im gemeinsamen Haushalt (Konkubinate), Nachkommen, Eltern und Geschwister. Liegt keine Verfügung vor und ist der Wille des Patienten nicht bekannt, muss der Arzt laut Zivilgesetzbuch den mutmasslichen Willen des Patienten berücksichtigen.

Wichtig kann eine Verfügung gerade für unverheiratete Partner sein, die nicht zusammenleben. Dies ist im Gesetz nämlich nicht geregelt. Sie können einen Corona-Patienten in der Notaufnahme demnach nicht besuchen oder Informationen zum Gesundheitszustand erhalten. Auch für Angehörige, die weit entfernt voneinander leben, ist eine Patientenverfügung eine wichtige Möglichkeit.

Die Verfügung sollte schriftlich von Hand ausgefüllt, datiert und unterzeichnet werden. Man sollte sie leicht erreichbar bei sich zu Hause aufbewahren. Den vertretungsberechtigten Personen sowie dem Hausarzt sollte für alle Fälle eine Kopie ausgehändigt werden.

«Auch junge Menschen sollen Verfügung ausfüllen»

Ulrich Brügger, Sekretär des Schweizerischen Verbands für Seniorenfragen und Präsident eines Altersheims, beschäftigt die Coronakrise stark. «Für die Risikogruppen in den Altersheimen aber auch für das Personal ist die Situation belastend.» Zwar habe er nicht gespürt, dass die Nachfrage nach Patienten- und Vorsorgeverfügungen wegen des Coronavirus gestiegen sei.

Aber: «Ich empfehle grundsätzlich – auch jungen Menschen – eine solche auszufüllen.» Damit könnten heikle Fragen und emotional sehr belastende Situationen – etwa wenn einem das Besuchsrecht auf der Intensivstation verwehrt bleibt – frühzeitig umgangen werden.

Ein Beispiel für ein Formular einer Patientenverfügung finden Sie hier.

(cse)