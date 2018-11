«Die SVP befindet sich in einer Abwärtsspirale»

Die Stimmbürger wollten von der Selbstbestimmungsinitiative (SBI) der SVP nichts wissen. Mit 66 Prozent lehnten sie die Vorlage ab. Nach der Durchsetzungsinitiative verliert die Partei damit in kurzer Zeit eine zweite Initiative zu einem ihrer Kernthemen Europa und Souveränität. Auch mit der Volkswahl des Bundesrats, der Behördenpropaganda-Initiative und der Familieninitiative, mit der die Kinderbetreuung zu Hause gefördert werden sollte, verlor die SVP an der Urne.

Auf der linken Seite sehen viele das Votum als Vorläufer einer grösseren Entwicklung. Nationalrätin Sibel Arslan, die der grünen Fraktion angehört, freute sich auf Twitter: «Wenn der heutige Tag kein Indiz für die abgelaufene Zeit der SVP ist, dann weiss ich auch nicht.» Die nächsten Wahlen würden der Linken recht geben. Auch SP-Fraktionschef Roger Nordmann schreibt, die Schweizer seien «müde» von der SVP und ihrer «Politik der falschen Gegensätze». Nach vier Jahren gehe der Rechtspopulismus jetzt zurück.

Swiss Referendum : right-wing populist proposal against International law and European Humain Rights Convention rejected (67% no). 4 Years ago, they had won on similar text. Right-wing populism can be deafeted. On the decline in Switzerland