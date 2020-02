Darum zeigt SBB-Fahrplan «Cardiff» statt «Zürich»

Wer auf der Internetseite der SBB nach Verbindungen sucht, erhält zum Teil exotische Vorschläge. Wer etwa eine Verbindung in Zürich nachschlagen will und nach einer Route von «Central» nach «Flughafen» sucht, erhält Reisevorschläge für die Route von Cardiff in Wales an den Flughafen Graz-Feldkirchen. Das gilt auch, wenn die Lokalisierung eingeschaltet ist und eine Abfrage aus Zürich selbst erfolgt. Wer eine Verbindung vom «HB» zum «Zoo» abfragt, wird mit Resultaten für die Route von Herzogenbuchsee nach Crémines im Berner Jura bedient.

Ähnlich seltsame Vorschläge gibt es etwa bei Abfragen ab «St. Jakob», das standardmässig nicht Basel zugeordnet wird, sondern der Gemeinde Ennetmoos im Kanton Nidwalden. Oder beim Zürcher ÖV-Knotenpunkt «Bellevue», das in der SBB-Abfrage standardmässig als Halt am Genfersee hinterlegt ist. Während in den meisten oben beschriebenen Fällen das Problem umgangen werden kann, weil nach der Eingabe ein Dropdown-Menü erscheint, in dem man den richtigen Abfahrtsort anklicken kann, taucht das Zürcher Bellevue gar nicht erst in dieser Liste auf.

«Technisch nicht anders möglich»

Der SBB ist das Problem bekannt. Es trete nur in der Online-Abfrage, nicht aber in der App auf, sagt Sprecher Raffael Hirt. «Eine Suche aufgrund des Standorts ist im Online-Fahrplan momentan technisch nicht möglich», sagt er.

Zudem speichere der Online-Fahrplan den Suchverlauf der Nutzer nicht. Im Fall des «HB» sei es so, dass dies die betriebliche Abkürzung für Herzogenbuchsee sei. «Es ist technisch nicht möglich, bei einer Suche nach diesem Begriff den Bahnhof Zürich HB voranzustellen.» Es erscheine aber nach kurzer Wartezeit ein Dropdown-Menü, in dem nebst Herzogenbuchsee auch der grösste Bahnhof des Landes und alle umliegenden Stationen angezeigt würden.

«Kommt zu komischen Resultaten»

Dass wie im Fall von «Central» die Schweizer Station automatisch ausgewählt werde statt einer in Wales, liege daran, dass die SBB Schweizer Halte nicht bevorzugt anzeigen wolle. «Wir bieten bewusst eine grenzüberschreitende Fahrplanabfrage an», sagt Hirt. «Die Zuordnung von Suchbegriffen erfolgt automatisch aufgrund einer programmierten Logik.» Hirt räumt aber ein, dass es im Fall von «Central» zu «komischen Resultaten» komme: «Wir prüfen momentan, wie wir das verbessern können.»

Im Laufe des Jahres sollen im Online-Fahrplan auch Personalisierungen eingeführt werden. Für Vielnutzer lohne es sich zudem, den Touch-Fahrplan in der SBB-App zu konfigurieren, so Hirt. So könnten bis zu 16 Bahnhöfe als Favoriten erfasst und dann mit einer kurzen Bewegung abgefragt werden. Ebenfalls möglich ist zudem sowohl im Online-Fahrplan als auch in der App die Verbindungssuche anhand der Bahnhofsabkürzungen der SBB. Der Zürcher Hauptbahnhof hat beispielsweise die Abkürzung ZUE, Basel SBB hat den Code BS und Bern das Kürzel BN. Eine komplette Liste gibt es hier.



