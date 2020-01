«Das Risiko einer Infektion ist bei Rückkehrern hoch»

Voraussichtlich am Samstagabend dürften zehn Schweizer, die sich im Quarantänegebiet in China befinden, einen Flug in Richtung Europa besteigen. Sie können einen von Frankreich organisierten Flug mitbenützen, wie der Bund am Freitagnachmittag mitteilte. Nach der Landung geht es für die Betroffenen aber nicht nach Hause, sondern erst mal für zwei Wochen in Quarantäne voraussichtlich in der Region Südfrankreich. Ein Coronavirus-Experte erklärt, weshalb das nötig ist.

Professor Ronald Dijkman ist Leiter der Gruppe Experimentelle Virologie am Institut für Infektionskrankheiten der Universität Bern. Er forscht seit über zehn Jahren an Coronaviren.

Herr Dijkman*, warum müssen die Personen, die aus Wuhan zurückkehren, 14 Tage in Quarantäne?

Es sieht jetzt so aus, dass die Inkubationszeit des Virus 14 Tage beträgt. Spätestens dann, meistens aber nach zwei bis zehn Tagen, zeigen sich bei Infizierten Symptome. Haben die Rückkehrer nach 14 Tagen kein Fieber und ist der Test auch negativ, kann man davon ausgehen, dass sie nicht angesteckt sind.

Warum wird bei potenziellen Coronavirus-Patienten nicht einfach ein Test gemacht?

Bei Personen, die aus Wuhan zurückkommen, besteht ein hohes Risiko auf eine Erkrankung an Coronavirus. Auch sie kann man testen, aber da ist man besser vorsichtig und stellt alle Wuhan-Rückkehrer unter Quarantäne.

Wie werden im Flugzeug Ansteckungen unter den Rückkehrern verhindert?

Räumlich trennen kann man die Coronavirus-Verdachtsfälle dort nur bedingt. Aber wenn es genügend Plätze hat, setzt man sie sicher nicht direkt nebeneinander. Wichtig ist auch, den Patienten eine Maske aufzusetzen und sich regelmässig die Hände mit Wasser und Seife zu waschen.

Wie funktioniert eine 14-tägige Quarantäne?

Soviel ich bisher gesehen habe, werden die potenziellen Coronavirus-Patienten in einem Hotel untergebracht. Dort müssen sie im eigenen Zimmer bleiben und dürfen keinen Kontakt untereinander oder zur Aussenwelt haben. Besuch von Angehörigen ist meistens nicht möglich. Nur Pflegepersonal und Ärzte betreten das Zimmer. Das passiert auch in China so, dort bringen den Patienten sogar Roboter das Essen. Ob es das in Europa auch gibt, weiss ich nicht.

Geplant war erst, dass Schweizer in einem französischen Flugzeug ausgeflogen und in Frankreich unter Quarantäne gestellt werden. Warum nicht in der Schweiz?

Es ist logistisch einfacher, sie in Frankreich zusammen zu isolieren. Für die Patienten ist der Unterschied klein, sie müssten auch in der Schweiz isoliert werden. Der Transport von Frankreich in die Schweiz, ob per Flugzeug oder Bus, würde einfach mehr Kosten bedeuten.



Steigt wegen den Rückkehrern die Gefahr, sich in der Schweiz mit dem Coronavirus anzustecken?

Nein, von Personen aus, die in Quarantäne waren, ist die Chance minim. Sie stellen dann kein Risiko mehr dar.

