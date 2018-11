Darum will sie nicht länger mit ihrem Namen leben

Bei der Wahl des Namens für den Nachwuchs greifen Eltern manchmal daneben. Dann will Anna Lea Alexandra vielleicht lieber nur Lea heissen, während Kevin Philipp seinen zweiten Namen vorzieht. In Deutschland dürfen Bürger mit mehreren Vornamen deren Reihenfolge seit dem 1. November beim Standesamt ändern lassen. Damit will die Regierung Probleme und Unklarheiten vermeiden. Laut der Gesetzesvorlage wollen Bürger ihren zweiten oder sogar dritten Vornamen zunehmend in offizielle Dokumente und Unterlagen übernehmen. Dabei sei der erste Vorname in diesen Fällen häufig nicht der gebräuchliche Rufname für die Person.

Umfrage Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Vornamen? Mein Vorname oder meine Vornamen gefallen mir sehr gut.

Meine Eltern waren nicht so kreativ.

Ich hätte gerne zwei oder mehrere Vornamen.

Ich hätte gerne nur einen Vornamen.

Ich finde meinen Namen schrecklich.

In der Schweiz besteht die Möglichkeit zur Namensänderung schon länger. Mit der Revision des Namensrechts, die seit 2013 gilt, wurden die Bestimmungen jedoch gelockert. Heute reichen «achtenswerte Gründe» aus, damit die Regierung des Wohnsitzkantons eine Namensänderung bewilligt. Zuvor mussten dafür wichtige Gründe vorliegen. Leser erzählen, wie sie mit ihren Vornamen umgehen.

Pascale Michèle Thomi (20), Studentin: «Meinen ersten Vornamen nehmen viele Leute als Männernamen wahr. In Briefen und E-Mails werde ich deshalb oft mit ‹Herrn Thomi› angeschrieben. Für mich steht deshalb fest, dass ich bald eine Namensänderung beantragen werde.

Michèle gefällt mir als Vorname auch sehr gut. Meine Eltern nehmen mein Vorhaben nicht ernst. Meine Namen gefallen ihnen nach wie vor in dieser Reihenfolge. Ich könne ja beide Vornamen angeben, um mein Geschlecht klarzumachen, finden sie. Aber mir ist das zu kompliziert. Und selbst dann hilft es nicht wirklich, denn viele überlesen den zweiten Vornamen einfach.»

«Silvia passt nicht zu mir»

Silvia Milena Tripovic (38), medizinische Praxisassistentin: «Ich stelle mich immer nur mit meinem zweiten Vornamen, Milena, vor. Es fing damit an, dass ich zum Beispiel für meinen E-Mail-Account Milena wählte. Silvia passt nicht zu mir. Ich weiss nicht, warum das so ist, aber unter Silvia stelle ich mir eine ruhige und eher strenge Person vor. Auch meine beste Freundin findet, dass ich nicht wie eine Silvia aussehe.

Die Reihenfolge meiner Vornamen würde ich in offiziellen Dokumenten deswegen aber nicht umkehren. Das würde mir nicht viel mehr bringen. Zudem hatte ich in meiner Kindheit keine Probleme mit meinem ersten Vornamen. Ich wuchs in Costa Rica auf und verbinde diese Zeit mit Silvia Milena.»

«SpongeBob»-Episode macht Vornamen zum Problem

Laura Patricia Loosli, 19, Lernende: «In der Primarschule nannten mich meine Klassenkameraden eine Zeit lang ständig Patricia – englisch ausgesprochen. Wir hatten zuvor eine Folge von ‹SpongeBob› angeschaut. Darin verkleidet sich Seestern Patrick Star als weiblicher Seestern namens Patricia. Als mich meine Kameraden so nannten, fand ich es anfangs noch lustig, mit der Zeit ging es mir aber auf die Nerven. Nachdem ich nicht mehr darauf reagiert hatte, hörten sie auf, mich damit aufzuziehen.

Ansonsten habe ich nichts gegen meinen zweiten Vornamen. Heissen mehrere Personen Laura, hänge ich meinen zweiten Vornamen gern an. Ich bin auch glücklich, dass mich meine Eltern so tauften und nicht die Alternative wählten. Ansonsten würde ich Anna-Viktoria heissen – das klingt für meine Generation so altmodisch.»

Fee Anabelle Riebeling, 36, 20-Minuten-Redaktorin:

«Ich liebe meinen Rufnamen – Fee – und habe eigentlich nichts daran auszusetzen. Aber wenn ich kleinen Kindern meinen Namen sage, antworten sie mitunter schon mal: ‹Du lügst! Es gibt gar keine Feen› oder ‹Um eine Fee zu sein, müsstest du Flügel haben!› ‹Fee› zu heissen, ist besonders in englischsprachigen Ländern eine Herausforderung: Mein Name heisst auf Englisch Gebühr.

Als ich kürzlich in New York bei Starbucks einen Kaffee bestellt hatte, wartete ich danach vergeblich eine halbe Stunde auf meinen Becher. Das Personal wusste wohl nicht, wie es meinen Becher anschreiben sollte. Um solche Situationen zu vermeiden, stelle ich mich darum lieber als Fay vor. Die Amerikaner haben schliesslich auch die Pralinés von Toffifee in Toffifay umbenannt.»