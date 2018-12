Darum wird Trumps WEF-Besuch ein Highlight

1. Wir sehen wieder coole Flugzeuge

Die Air Force One ist eines der exklusivsten Flugzeuge der Welt. Die Boeing 747-200 mit der Flugnummer AF1 beinhaltet ein Grossraumbüro mit 80 Telefonleitungen und eine Arztpraxis mit zwei Operationstischen. Donald Trump besitzt daneben noch eine eigene Boeing 757, auf der sein Nachname prangt, doch als Präsident fliegt er stets in der Air Force One. Schätzungen zufolge kostet die Maschine 1 Milliarde Franken.

2. In Kloten gibts wieder ein Gerangel um die besten Planespotter-Plätze

Nicht nur wegen der Air Force One dürften die Planespotter aus dem Häuschen sein. Auch werden Black-Hawk-Helikopter erwartet. Und die fliegende nationale Kommandozentrale in der Boeing E-4 dürfte wieder über der Schweiz zu sehen sein.

3. Trumps Auftritt erinnert an ein Popkonzert

Die Auftritte Trumps erregen viel Aufsehen. Im letzten Jahr hatte bereits seine Ankunft – in einem Konvoi aus acht Helikoptern – Hunderte Schaulustige angezogen, die sich um ihn scharten. Teilweise fieberte die globale Elite dem Auftritt des US-Präsidenten wie bei einem Popkonzert entgegen.

4. Alle Augen sind auf die Schweiz

US-Präsident Donald Trump gilt als mächtigster Mann der Welt und wird dem WEF erneut Gewicht verleihen. Zu erwarten sind auch wieder WEF-Proteste, die für zusätzliche weltweite Berichterstattungen und Kontroversen sorgen. Neben den USA wird Russland mit einer Regierungsdelegation im Januar am WEF vertreten sein, wie am Sonntag bekannt wurde. Zuvor hatte Moskau gedroht, das WEF wegen US-Sanktionen zu boykottieren. Damit richten sich alle Augen auf die Schweiz.

5. Alle Journalisten wollen nach Davos

Die Medienwelt streitet sich schon darum, wer nach Davos darf, um Trumps Ankunft zu streamen. Das war auch letztes Jahr so: Im Video sehen Sie etwa, wie ein Journalist seine Zeitung unterschreiben lässt.

6. Unsere Neuen im Bundesrat treffen schon mal den mächtigsten Mann der Welt

Schon am letzten Forum hat Trump Alain Berset (SP) und Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann (FDP) sowie Aussenminister Ignazio Cassis (FDP) getroffen. Er war der erste US-Präsident, der das WEF beehrte, seit Bill Clinton im Jahr 2000 in Davos gewesen war. Für die frischgebackenen Bundesrätinnen Karin Keller-Sutter (FDP) und Viola Amherd (CVP) dürfte ein Treffen mit dem mächtigsten Mann der Welt ein erstes Karriere-Highlight werden.

7. Parmelin hat endlich einen Grund, Englisch zu lernen

«I can English understand but je préfère répondre en français.»: Damit kommt Bundesrat Guy Parmelin (SVP) am internationalen WEF wohl nicht weit. Im neuen Jahr wird der ehemalige Westschweizer Weinbauer neu für das Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) zuständig sein. Damit ist er verantwortlich für Gesprächsrunden zu den Freihandelsabkommen mit den USA. «In einer Führungsposition im internationalen Umfeld hätte man ohne sehr gute Englischkenntnisse definitiv Schwierigkeiten, eine Anstellung zu finden», sagt der Headhunter Frank Zwicky, Schweiz-Chef des Executive-Search-Unternehmens IESF. Wie das VBS aber betont, sei Parmelins Muttersprache eine der geläufigen Sprachen der internationalen Diplomatie. «Französisch ist eine der Amtssprachen der Europäischen Union und eine der sechs Amtssprachen sowie neben Englisch Arbeitssprache der Vereinten Nationen», sagt VBS-Sprecher Renato Kalbermatten. Ein Hoffnungsschimmer, dass Trump vorher Französisch lernt.

8. Trump muss sich erklären – auch vor seinen Hatern

Donald Trump hat viel Gegenwind. Auch am letzten Forum waren aus dem Publikum viele Buhrufe zu hören und Aktivisten protestierten mit einem 60 Meter langen Anti-Trump-Transparent an einer Felswand bei Sargans SG. Nicht nur, weil sich der US-Präsident bekannterweise über den Klimawandel lustig macht. Ein Trump am WEF muss sich auch vor seinen Gegnern erklären. Spannend wird etwa zu verfolgen sein, was er zum jährlichen «Global Gender Gap Report» sagt. Dieser belegt, dass es trotz kleiner Fortschritte in diesem Jahr noch zwei Jahrhunderte dauern werde, bis Frauen und Männer weltweit am Arbeitsplatz gleichberechtigt sind. Für Trump vielleicht #Fakenews?

I just cannot state strongly enough how totally dishonest much of the Media is. Truth doesn’t matter to them, they only have their hatred & agenda. This includes fake books, which come out about me all the time, always anonymous sources, and are pure fiction. Enemy of the People! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2018





9. Trump kurbelt den Tourismus an – und die Preise



Für Schweiz Tourismus habe Trumps Visite «einen zusätzlichen Werbeeffekt, der unbezahlbar ist», sagt Sprecher Markus Berger. Durch das zusätzliche Medieninteresse sind die Bilder aus den verschneiten Schweizer Alpen weltweit präsent. Die Aufmerksamkeit hat aber auch eine Kehrseite: Die Preise in Davos dürften während des Forums in die Höhe schiessen. 2017 hatte etwa ein Hot Dog 38 Franken gekostet. Durch Trumps Teilnahme steigen auch die Hotelpreise.

