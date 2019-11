So will die FDP ihre Bundesratssitze halten

Regula Rytz, die Parteipräsidentin der Grünen, will in den Bundesrat. «Es muss ein Sitz der FDP sein», sagte Fraktionschef Balthasar Glättli vor den Medien. Die FDP solle aber selber entscheiden, auf welchen Sitz sie verzichten wolle, so Glättli. Zurzeit hat die Partei mit Karin Keller-Sutter und Ignazio Cassis zwei Bundesräte.

Vermutet wurde, dass die Grünen den Sitz von Cassis wollen. Man wolle aber nicht eine einzelne Person angreifen, sagte Glättli. Die FDP gibt an einer eigenen Pressekonferenz um 17.30 Uhr bekannt, wie sie sich gegen den Angriff auf ihren Sitz wehren will.

Kein Angriff auf SVP, CVP und SP

Glättli sagt, die Grüne wollten eine neue Zauberformel. Die beiden stärksten Parteien – also die SP und die SVP – sollten demnach je zwei Sitze erhalten, die folgenden Parteien je einen. «Wir sind nicht chancenlos», sagte Glättli zu den Plänen seiner Partei. «Aber wir haben auch noch nicht gewonnen.»

Nicht in Frage kommt für die Grünen, einen der Sitze der SVP zu angreifen. «Das ist auch ein Zeichen des Respekts für die Stärke der Partei», so Glättli. «Regula Rytz steht nicht zur Verfügung für eine Wahl auf Kosten der SP und auch nicht auf Kosten der CVP.»

