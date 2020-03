Das sind die positiven Effekte des Coronavirus

Über 88’000 bestätigte Fälle, 2915 Tote in China und 64 betroffene Länder: Das neuartige Coronavirus sorgt weltweit für Aufsehen. Auch in der Schweiz sind die Folgen im Alltag spürbar: Eine gross angelegte Kampagne weist auf eigentlich selbstverständliche Hygienemassnahmen hin, zudem gilt ein Veranstaltungsverbot ab 1000 Personen. Trotz der Notwendigkeit, die Ausbreitung des Virus mit allen Mitteln zu verhindern, zeigen sich auf den zweiten Blick Effekte, die auch positiv gesehen werden können.

Wichtige Hygiene- und Verhaltensregeln werden eher eingehalten



In die Ellenbeuge husten, regelmässig die Hände gründlich waschen, bei Fieber und Husten zu Hause bleiben: Diese Tipps sind zwar einleuchtend, werden aber längst nicht von allen berücksichtigt. Studierende der privaten SRH Hochschule in Heidelberg haben etwa herausgefunden, dass elf Prozent der Männer und drei Prozent der Frauen nach einem Toilettengang ihre Hände gar nicht waschen.



Die Hände sind die häufigsten Überträger von Krankheitserregern. Das Bundesamt für Gesundheit hat nun im Kampf gegen das Coronavirus 2,5 Millionen Franken aufgewendet, um diese Basics wieder ins Gedächtnis zu rufen. Durch solche Coronavirus-Kampagnen dürfte die Bereitschaft zum Händewaschen gestiegen sein. Der Immunologe Beda Stadler hofft: «Vielleicht bleiben die neu gelernten Hygienemassnahmen bis zur nächsten Grippesaison im Gehirn verankert.»

Homeoffice wird akzeptiert



Obwohl Homeoffice in vielen Branchen möglich wäre, taten sich verschiedene Unternehmer bis vor kurzem schwer damit, ihre Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten zu lassen. Eine 2018 veröffentlichte Studie der ETH Zürich zeigte, dass weniger als die Hälfte der Chefs bei Schweizer Unternehmen das Arbeiten von zu Hause aus erlauben. Gudela Grote, Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie an der ETH, sagte zum «Blick», dass zum Teil immer noch die Befürchtung bestehe, dass zu Hause weniger produktiv gearbeitet werde.

Das Coronavirus sorgt nun dafür, dass immer mehr Unternehmen Mitarbeitern das Arbeiten von zu Hause aus erlauben. So etwa die ProsiebenSat 1 Media AG: Wegen eines positiv getesteten Mitarbeiters in Düsseldorf wurden 200 weitere ins Homeoffice geschickt. Ein Teil der Mitarbeiter der Firma Hupac mit Sitz in Chiasso arbeitet ebenfalls von zu Hause aus. «Ein Drittel der Mitarbeitenden arbeitet im Homeoffice», sagt Sprecherin Irmgard Tonndorf gegenüber SRF. Bei Hupac sind das 60 Menschen – vor allem Grenzgänger. Auch die SBB empfiehlt ihren Mitarbeitern, wenn möglich im Homeoffice zu arbeiten – laut Berichten gilt das auch für viele Angestellte von Banken wie Credit Suisse, UBS und Vontobel.

Gemäss einer Studie, die im Magazin Forbes erschien, sind Angestellte im Homeoffice zufriedener und produktiver. In Zeiten des Coronavirus hat das ausserdem den Vorteil, dass man seine Arbeitskollegen nicht anstecken kann.

Luftverschmutzung sinkt



Anhand von Bildern hat die Nasa vor wenigen Tagen gezeigt, wie die Luftverschmutzung in China seit dem Ausbruch des Coronavirus massiv gesunken ist. Am stärksten sei die Abnahme bei der Stickstoffdioxid-Konzentration (NO2) in der Luft gewesen. Gemäss einer Analyse des Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) ist die NO2-Luftverschmutzung in China gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 36 Prozent gesunken.

Das wirkt sich positiv auf die Gesundheit aus. Gemäss einer neuen Studie im Magazin «Cardiovascular Research» ist die Luftverschmutzung sogar schädlicher als Rauchen: 2015 starben 8,8 Millionen Menschen frühzeitig an den Folgen der Luftverschmutzung – 1,6 Millionen mehr als durchs aktive und passive Rauchen. Die Studienautoren sprechen deshalb von einer «Luftverschmutzungs-Pandemie».

Die Nasa führt den Rückgang zumindest teilweise auf die deutlich verringerte wirtschaftliche Tätigkeit in China zurück. Auch die hohe Anzahl an Quarantänemassnahmen und der damit einhergehende reduzierte Verkehr auf den Strassen tragen ihren Teil dazu bei.



