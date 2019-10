Im Tessin fiel mehr Regen als sonst in halbem Monat

Trocken blieb es am Dienstag nirgends wirklich. Im Nordosten begann der Regen am spätesten. Besonders nass wurde es hingegen im Tessin. Innerhalb von 24 Stunden fielen teilweise über 100 Liter Regen, wie Meteonews mitteilt. Am meisten bekam Mosogno TI mit 115,7 Litern ab. Auf Platz 2 landet Robièi im Maggiatal mit 103,3 Litern, an dritter Stelle steht Cevio mit 99,3 Litern.

Umfrage Magst du den Herbst? Mögen ist untertrieben - ich liebe ihn.

Nein, ich vermisse den Sommer schon jetzt.

Weiss nicht, ich gebe ihm jetzt mal eine Chance.

Klar, ich mag alle Jahreszeiten.

Früher oder später bekam gestern jeder Regen ab, am längsten trocken blieb es im Nordosten. Im Süden schüttete es dagegen den ganzen Tag wie aus Kübeln, teilweise fielen innert 24h mehr als 100 Liter pro m2! Heute lacht wieder die Sonne vom Himmel. https://t.co/ukMOKW9ZVC (km). pic.twitter.com/On55M6eugO — MeteoNews (@MeteoNewsAG) October 16, 2019

Laut SRF Meteo ist Mosogno zwar einer der nassesten Orte der Schweiz, die Regenmenge, die am Dienstag fiel, entspricht jedoch bereits mehr als jener der Hälfte des Oktoberregens.

Schlussbilanz zum #Regen: In Mosogno (Onsernonetal, TI) gab es in 24 Stunden 117 mm Regen. Mosogno ist zwar einer der nassesten Orte im Oktober, aber dennoch: 117 mm sind bereits mehr als die Hälfte des gesamten Oktoberregens. ^chs pic.twitter.com/s0d0tEdGQJ — SRF Meteo (@srfmeteo) October 16, 2019

Das Regen-Intermezzo ist jedoch bereits wieder vorbei. Am Mittwoch «lacht wieder die Sonne vom Himmel», so Meteonews.

(vro)