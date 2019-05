Das Volk gibt Karin Keller-Sutter die besten Noten

Jeder Zweite ist zufrieden mit der Arbeit des Gesamtbundesrates. Laut der jüngsten Tamedia-Wahlumfrage beurteilen die Stimmberechtigten die Leistung der einzelnen Magistraten aber unterschiedlich. Im Schnitt erhalten CVP-Verteidigungsministerin Viola Amherd (4,5) und FDP-Justizministerin Karin Keller-Sutter (4,6) die besten Schulnoten. Die Leistungen der Bundesratsneulinge – beide sind erst seit diesem Jahr im Amt – werden auch von rechten und linken Wählern anerkannt.

Weniger Kredit geniessen hingegen Wirtschaftsminister Guy Parmelin (SVP) und Aussenminister Ignazio Cassis (FDP). Ersterer erhält insbesondere von linken Wählern miese Noten, doch auch die SVP-Basis beurteilt ihn kritischer als seinen Parteikollegen Ueli Maurer. Die Noten der übrigen Bundesräte sehen Sie in der Bildstrecke oben.

«Keine grossen Böcke geschossen»

Politologe und Wahlkampf-Experte Louis Perron sagt, die neuen Mitglieder des Bundesrates genössen einen Vertrauensvorschuss. «Vom Wahlkampf über die Wahl bis hin zur Pressekonferenz nach den ersten 100 Tagen waren sie medial sehr präsent. Dabei haben beide bis jetzt eine gute Falle gemacht.»

Keller-Sutter sei ausserdem sprachgewandt und in allen Landesteilen in der Öffentlichkeit präsent. «Sie ist eine Sympathieträgerin. Es ist kein Zufall, dass sie das Ranking anführt.»

Kann sie gar zum Zugpferd der FDP bei den eidgenössischen Wahlen im Herbst werden? Laut Perron ist Keller-Sutter sicher ein Glücksfall für die Freisinnigen. «Jede Partei braucht profilierte Köpfe. Und Bundesräte und Parteipräsidenten sind hier extrem wichtig.»

Gleichzeitig sollten Bundesräte keine Parteipolitik mehr machen, sondern als Kollegium regieren. «Viele Bundesräte sehen sich als Staatsfrauen oder Staatsmänner. Es wird sich zeigen, ob und wie sich Keller-Sutter von der Partei vor den Karren spannen lässt.»

Das schlechte Abschneiden von Ignazio Cassis erklärt Perron auch mit der vertrackten Situation ums Rahmenabkommen. «Viele werfen dem Bundesrat Führungsschwäche vor. Cassis hat einen Reset versprochen, aber bis jetzt keine Erfolge vorzuweisen. Das fällt direkt auf ihn zurück.»

Parmelin wiederum sei rhetorisch keine Bombe. «Die SVP ist in der Westschweiz in einem desolaten Zustand. Das ist nicht Parmelins Fehler, aber er hilft der Partei auch nicht gross, aus dem Tief zu finden.» Im neuen Departement sei er noch nicht gross in Erscheinung getreten. «Fairerweise kann man sagen, dass Parmelin das mediale Rampenlicht auch weniger wichtig ist als anderen Politikern. Im Parlament hörte man über ihn als Vorsteher des VBS aber viel Gutes», meint Perron.

Zur Umfrage

19'018 Personen aus der ganzen Schweiz haben zwischen dem 22. und 23. Mai online an der 5. Tamedia-Wahlumfrage im Vorfeld der eidgenössischen Wahlen vom 20. Oktober 2019 teilgenommen. Die Umfrage wird in Zusammenarbeit mit der LeeWas GmbH der Politikwissenschaftler Lucas Leemann und Fabio Wasserfallen durchgeführt. Sie gewichten die Umfragedaten nach diversen Variablen. Der Fehlerbereich liegt bei 1,4 Prozentpunkten. Weitere Informationen gibts hier.

