So fahren Ihre Züge in Zukunft

Am 15. Dezember ist Fahrplanwechsel. Seit dieser Woche liegen die neuen Fahrpläne öffentlich auf. Wer mit dem neuen Fahrplan nicht einverstanden ist, kann nun seine Vorschläge beim zuständigen Amt seines Kantons deponieren. 20 Minuten zeigt die wichtigsten Änderungen in der Deutschschweiz auf.

Region Basel

• Basel-Olten: Der Zug von Basel ab 17.12 Uhr nach Olten hält nicht mehr in Lausen und Itingen.• Sissach-Läufelfingen-Olten: Die Züge erreichen am Nachmittag und Abend neu die Anschlüsse an den Fernverkehr in Sissach und Olten.

Region Bern

• Der RE von Bern nach Solothurn fährt neu durchgehend jede halbe Stunde bis Betriebsschluss. Die S8 fährt entsprechend durchgehend zwischen Bern und Jegenstorf. Der erste und letzte Zug von Bern nach Solothurn hält weiterhin an allen Stationen.• Die S2 zwischen Bern und Laupen fährt nur bis Flamatt.• Zwischen 8.30 und 16 Uhr fallen die S31-Züge zwischen Bern Weissenbühl und Belp ersatzlos aus.• Zwischen Spiez und Frutigen und umgekehrt fahren zusätzliche Regio-Züge.

Region Zürich

• Zwischen Dietikon und Aarau verkehren zusätzliche Züge der S11 (Dietikon ab 8.45 Uhr und 19.45 Uhr, Aarau ab 8.47 und 19.47 Uhr).• Die S14 fährt neu wochentags eine Stunde früher. An Sonn- und Feiertagen werden die Züge mit Abfahrt in Affoltern um 6.12 und 6.42 Uhr und mit Abfahrt ab Zürich-Altstetten um 20.25 und 20.55 Uhr gestrichen.• Die S2 zwischen Zürich-Flughafen und Ziegelbrücke verkehrt neu auch spätabends im Halbstundentakt auf der ganzen Linie.• In den Wochenendnächten fährt die neue SN8 stündlich von Zürich HB über Zürich-Oerlikon nach Wallisellen, Effretikon und Pfäffikon ZH.• Die S6 um 5.07 Uhr von Baden nach Regensdorf-Watt fährt neu auch am Sonntag.• Die 26 zwischen Bauma und Rüti und umgekehrt fährt bis 20 Uhr im Halbstundentakt.

Region Zentralschweiz

• Der IR von Luzern nach Zürich um 5.34 Uhr fährt neu sechs Minuten früher und hält nicht mehr in Ebikon und Gisikon-Root. Dafür fährt eine neue S1 (5.21 Uhr ab Luzern).• Olten-Luzern: Die S29 wird stündlich mit der S8 verknüpft und fährt neu durchgehend zwischen Turgi und Sursee.• Die S2 verkehrt neu bis Flüelen. Ab dem 14. April 2020 fällt sie zwischen Zug Oberwil und Zug aus, es fahren Ersatzbusse.• Die S61 Luzern-Schachen wird bis Willisau verlängert und neu als S77 bezeichnet.

Region Ostschweiz

• Der ICE von Kiel fährt neu auch sonntags bis Chur. Der Intercity von Zürich nach Chur um 11.07 Uhr und von Chur nach Zürich um 17.39 Uhr fährt neu während der ganzen Wintersportsaison.• Zwischen Landquart und Davos fahren am Wochenende zusätzliche Züge, zwischen Klosters und Davos werden werktäglich neue Züge zur Hauptverkehrszeit eingeführt.• Auf der Albulalinie, durch den Vereinatunnel ins Oberengadin, zwischen Arosa und Chur und mit einem Bus ins Puschlav verkehren zusätzliche Spätverbindungen.

Sonstiges

• Die bisherigen ICE-Züge in die Schweiz sollen durch Züge des neusten Typs ICE 4 ersetzt werden. Damit könnten Zugausfälle in Zukunft weitgehend vermieden werden, so die SBB.• Auf den TGV-Strecken kommen neue Doppelstock-Züge zum Einsatz. Ab Zürich fahren neu sechs Züge täglich nach Paris, die Verbindung Bern-Paris wird eingestellt.• Auf der Gotthard-Achse kommen schrittweise die neuen Giruno-Züge von Stadler zum Einsatz.

Alle Änderungen auf den Linien, die Sie betreffen, finden Sie auf fahrplanentwurf.ch.

