Das kommt jetzt auf uns zu

Seit Mitternacht steht im Tessin das öffentliche Leben still. Die Regierung hat den Notstand bis am 29. März ausgerufen und mit einem Dekret drastische Massnahmen verfügt. Sie sollen die Ausbreitung des Coronavirus bremsen.

Umfrage Wäschst du deine Hände zurzeit häufiger als sonst? Äh, klar? Alles andere wäre dumm.

Ich war schon immer auf saubere Hände bedacht.

Nö, ich handhabe (ha!) das wie immer.

Ich wasche sie eher seltener. Die Schmutzschicht schützt mich hoffentlich vor dem Coronavirus.

Ich wasche meine Hände nie. Ist eh immer alles dreckig, was man berührt, darum: What's the point?

Sie könnten bald in der ganzen Schweiz gelten. So sagte Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) zu SRF: «Der Rest der Schweiz wird sicher auch das machen, was jetzt im Tessin geschieht. Die Welle ist jetzt in der Schweiz angekommen.» Es gehe nun darum, vor allem die Risikogruppen zu schützen: alte Menschen und chronisch Kranke.

Wann schweizweit der Notstand ausgerufen wird, ist offen. Doch welche Massnahmen kommen jetzt voraussichtlich auf uns zu? Eine Übersicht:

• Schliessung der nicht obligatorischen Schulen: Gymis, Berufsschulen und die Uni machen dicht. Der Unterricht auf Primar- und Sekundarstufe findet weiterhin statt. Der Grund: Die Behörden wollen verhindern, dass die Kinder wegen der Schulschliessung von den Grosseltern betreut werden.

• Über 65-Jährigen und Angehörigen wird dringend davon abgeraten, Kinder zu hüten oder an privaten Festen teilzunehmen. Sie sollen auch nicht mehr ÖV fahren, ausser sie müssen einkaufen oder zum Arzt.

• Schliessung von Kinos, Museen, Theatern, Clubs, Fitnesscentern, Skianlagen, Bädern und Bordellen.

• Verbot von Sportveranstaltungen – und zwar unabhängig von der Anzahl Teilnehmer.

• Verbot von Anlässen mit mehr als 50 Personen. Restaurants und Hotels dürfen nur öffnen, wenn sich dort weniger als 50 Personen aufhalten. Zudem müssen sie einen gewissen Abstand zwischen den Gästen garantieren (soziale Distanz).

• Die Polizei überwacht, ob die Vorschriften eingehalten werden.

Haben Sie sich mit dem Coronavirus angesteckt oder sind Sie in Quarantäne? Für einen Artikel suchen wir Betroffene, die uns von ihren Erfahrungen berichten. Die Redaktion freut sich über eine Kontaktaufnahme im Formular unten. Wir behandeln Ihre Angaben vertraulich.

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

(daw)