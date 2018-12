Das hat der Strassburg-Attentäter jetzt vor

Herr Frei, Cherif Chekatt wurde am Morgen des Attentats in seiner Wohnung von der Polizei überrascht, konnte aber flüchten. War das der Auslöser für die Tat?

Das kann ihn beeinflusst haben, den Anschlag an genau diesem Abend durchzuführen. Spontan war die Tat aber nicht. Die Polizei konnte in der Wohnung des mutmasslichen Attentäters zahlreiche Waffen, darunter auch eine Granate, sicherstellen. Das zeigt: Chekatt hatte sich vorbereitet und das Attentat länger geplant.



Also hat der mutmassliche Terrorist nicht im Affekt gehandelt?

Nein, es ist nicht davon auszugehen, dass es sich um eine Affekttat handelt. Die Anklageschriften und frühere Delikte zeigen die dissoziale Vorgeschichte von Chekatt. Er war seit längerem zu Gewalt bereit. Medienberichten zufolge hat er sich vor rund drei Jahren radikalisiert. Von einer Affekttat zu sprechen, wäre deshalb sicherlich falsch.

Andreas Frei ist forensischer Psychiater und leitender Arzt der Psychiatrie Baselland. Andreas Frei ist forensischer Psychiater und leitender Arzt der Psychiatrie Baselland.

Chekatt gelang erneut die Flucht. Wie gefährlich ist er nun?

Ich denken, dass er sehr gefährlich ist. Seine Verletzung, die er davongetragen hat, könnte ihn allenfalls leicht einschränken und ihn Energie kosten. Nichtsdestotrotz wird er mit grösster Wahrscheinlichkeit bereit sein, auf weitere Menschen zu schiessen.

Was hat der mutmassliche Attentäter als Nächstes vor?

Da ich kein vertieftes Wissen über den Täter besitze, ist das nicht ganz einfach zu beantworten. Ich nehme an, dass eine Geiselnahme denkbar ist. Ähnliche Fälle haben gezeigt, dass Täter wie Chekatt bereit sind, Geiseln zu nehmen und weitere Menschen zu verletzen oder zu töten.



Wieso sollte er das tun? Weil er nichts mehr zu verlieren hat?

Das stimmt, der Täter hat nichts mehr zu verlieren. Ich glaube aber nicht, dass ihm das in diesem Moment besonders bewusst ist oder das sein Verhalten nun beeinflusst. Das religiöse Motiv zusammen mit seinem dissozialen Verhalten treibt ihn auf der Flucht voran.

Lässt sich einschätzen, wohin die Flucht den Täter treibt?

Nein, das ist kaum voraussagbar. Ich bin mir aber sicher, dass er seine Flucht fortsetzen wird. Würde es sich um einen Schweizer Täter handeln, könnte ich mit grosser Wahrscheinlichkeit sagen, dass er sich früher oder später selber das Leben nehmen würde. Die Mentalität radikalisierter Attentäter und ihre Religiosität sprechen aber ganz klar gegen einen Suizid. Es ist eher davon auszugehen, dass Chekatt noch einmal zuschlägt oder anderen Personen etwas antut.



(jk)