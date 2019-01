Das erste Baby 2019 kam um 0.03 Uhr zur Welt

Gerade mal 3 Minuten alt war das neue Jahr, als in Genf ein kleiner Bub das Licht der Welt erblickte. Sein Name ist noch nicht bekannt, er dürfte aber das erste Baby 2019 in der Schweiz sein.

Ebenfalls sehr früh kam Dario in der Hirslandenklinik St. Anna in Luzern auf die Welt. Er wurde um 0.30 Uhr geboren, wie die «Luzerner Zeitung» schreibt.

In der Ostschweiz war laut dem «Tagblatt» das Mädchen Bera das erste Kind des neuen Jahres. Es kam um 1.34 Uhr auf die Welt. Alle Neujahrsbabys sind wohlauf.

