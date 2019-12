«Generationenwechsel gibt es mit Ducrot nicht»

Umfrage Worauf soll sich der neue SBB-CEO konzentrieren? Die Preise stehen im Vordergrund.

Die Pünktlichkeit ist Priorität Nr. 1.

Vor allem geht es um mehr Kapazität.

Etwas anderes.

Der bisherige CEO der SBB, Andreas Meyer, gibt auf Ende März 2020 sein Amt ab – nach dann über 12 Jahren an der Spitze des Bahnunternehmens. An einer Medienkonferenz am Dienstag stellt die SBB nun seinen Nachfolger vor.

Dabei handelt es sich um den 57-jährigen Vincent Ducrot. Er ist seit acht Jahren Direktor der Freiburgischen Verkehrsbetriebe (TPF). Für die SBB ist er kein Unbekannter: Zwischen 1993 und 2011 arbeitete er bereits im Unternehmen. Während zehn Jahren leitete er den Fernverkehr. SBB-Verwaltungsratspräsidentin Monika Ribar sagt: «Vincent Ducrot kennt die integrierte Bahn und ist in der ÖV-Branche, in der Politik und mit den Sozialpartnern sehr gut vernetzt»

An einer Medienkonferenz um 13 Uhr stellt sich Ducrot vor. Verfolgen Sie die Konferenz im Live-Ticker und im Stream oben.

(ehs)