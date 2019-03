Das können Eltern bei Kindsentführung tun

Für Kindsentführungen war 2018 ein Rekordjahr. Mehr als hundertmal brachte ein Elternteil das gemeinsame Kind widerrechtlich ins Ausland. Das Schicksal zweier Interlakner Mädchen, die die Mutter jüngst aus Ägypten in die Schweiz zurückholen konnte, wirft nun erneut die Frage auf, was zurückgebliebene Eltern tun können, um ihre Kinder zurückzuholen. Eine Übersicht.

Rückführung einleiten

Die Schweiz und 92 Staaten haben das Haager Kindsentführungsübereinkommen unterschrieben – hauptsächlich Länder aus Europa sowie Nord- und Südamerika (siehe Karte oben). Entführt ein Elternteil das Kind in eines dieser Länder, können die Schweizer Behörden eingreifen und ein Verfahren auf Rückführung einleiten. Dafür müssen verschiedene Bedingungen erfüllt sein: Das Kind darf nicht älter als 16 Jahre sein, es muss in der Schweiz wohnhaft gewesen sein und seit der Entführung darf nicht mehr als ein Jahr verstrichen sein.

Die Bemühungen der Zentralbehörden sind für die betroffenen Eltern unentgeltlich. Doch die Verfahren sind meist langwierig, teuer und für die Kinder belastend, wie es in einer Broschüre des Bundes heisst. «Wir beraten die Antragsteller fallspezifisch und machen den Eltern keine falschen Hoffnungen», sagt Joëlle Schickel, Leiterin der Zentralbehörde des Bundes beim Bundesamt für Justiz. Durchschnittlich dauere eine Rückführung vier bis sechs Monate. Die Vorgabe aus dem Haager Abkommen von sechs Wochen könne nur sehr selten eingehalten werden.

Anwalt vor Ort einschalten

Entführt ein Elternteil das Kind in einen Staat, der das Haager Abkommen nicht unterzeichnet hat, kann der Bund rechtlich die Rückkehr des Kindes nicht verlangen. Dies war bei den beiden Mädchen aus Interlaken, die der Vater nach Ägypten entführt hatte, der Fall. Betroffenen Eltern bleiben folgende Möglichkeiten: Sie können durch eine rasche Strafanzeige die Ausreise oder Durchreise verhindern. Eine weitere Chance ist, durch einen Anwalt vor Ort einen Gerichtsentscheid für das Sorgerecht durchzusetzen. Da nur das lokale Recht gilt, kann dasAussendepartement in diesen Fällen nur Kontakte vor Ort vermitteln oder diplomatisch intervenieren.

Detektiv anheuern

In ihrer Verzweiflung heuern Eltern entführter Kinder auch Privatdetektive an (siehe Interview mit einem Ermittler). «Es gibt ab und zu Fälle, in denen die Eltern die Geduld verlieren und auf eigene Faust ermitteln», sagt Schickel vom Bundesamt für Justiz. Natürlich stehe es den Betroffenen frei, auch bei Staaten des Haager Abkommens vor Ort einen Anwalt zu engagieren. Vor «Rambo-Aktionen auf eigene Faust oder Detektiven» rät sie jedoch ab: «Im schlimmsten Fall macht man sich selbst strafbar oder nimmt in Kauf, durch ein verlorenes Verfahren das Kind nie mehr zu sehen.»

Auffälligen Partner melden

Die Behörden kontrollieren am Flughafen nicht systematisch, mit welchen Absichten Eltern mit ihren Kindern ausreisen. «Das sieht das Gesetz nicht vor», sagt Schickel. Bei einer akuten Gefährdung könne die Kinderschutzbehörde Kesb oder ein Gericht eine Ausreisesperre für das Kind verhängen. «Und Betroffene können immer auch direkt die Flughafenpolizei verständigen.»

(pam)