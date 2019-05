Das musst du wissen über illegalen Shisha-Tabak

Süsslicher Duft, dichter Dampf, geselliges Zusammensein: Das Shisha-Rauchen ist beliebt. Kürzlich wurde jedoch bekannt, dass laut einer Schätzung der Eidgenössischen Zollverwaltung rund 80 Prozent des Tabaks für Wasserpfeifen in der Schweiz Schmuggelware sind.

Umfrage Rauchen Sie Shisha? Ja, regelmässig.

Ja, hin und wieder.

Ja, aber nur in den Ferien.

Nein, das schmeckt mir nicht.

Nein, ich rauche nicht.

Was sind die Gründe für den blühenden Schmuggel?

Triebfeder des Schmuggels ist ein massiver Anstieg der Abgaben durch den Bund. Früher fielen pro Kilogramm Tabak rund sechs Franken an Steuern an, seit 2015 sind es satte 80 Franken. Die Preise für den Tabak stiegen entsprechend an, der Handel brach ein, und das Schmuggeln wurde lukrativ.

Der Bund verfolgte laut «NZZ am Sonntag» mit der Einführung dieser Abgabe zwei Ziele. Erstens sollte die Schweiz mithilfe der neuen hohen Besteuerung kein Durchgangsplatz mehr für den Schmuggel von Shisha-Tabak aus dem Nahen Osten nach Europa sein. Zweitens erhoffte sich der Bund, mit dem hohen Preis auch das Rauchen von Wasserpfeifen eindämmen zu können.

Woran erkennen Käufer legalen Shisha-Tabak?

«Auf der Verpackung befinden sich Schweizer Warnmeldungen mit abschreckenden Bildern wie man sie von Zigarettenpackungen kennt. Weiter muss auch die registrierte Importnummer, die sogenannte Revers-Nummer, sowie der Kleinhandelspreis in Schweizer Franken und das Gewicht auf der Verpackung vermerkt sein», so Matthias Oggenfuss, Geschäftsführer von Shisha King.

Wie problematisch ist es, Shisha-Tabak online zu kaufen?

Oggenfuss bestätigt, worauf uns Leser aufmerksam gemacht haben: «Ja, es ist bekannt, dass Shisha-Tabak auf Online-Marktplätzen angeboten wird. Dabei kann es sich nebst den legalen Angeboten auch um Schmuggelware handeln.» Stutzig sollten Interessenten deshalb werden, wenn das Kilo Tabak originalverpackt weniger als 120 Franken koste. «Ich gehe aber davon aus, dass diese Anbieter keine Schmuggler im grossen Stil sind, sondern Leute, die im näheren Ausland Shisha-Tabak günstig einkaufen gehen, um ihn hier teurer zu verkaufen.» Oggenfuss meint, dies würde wohl oft nicht mal böswillig gemacht, denn viele wüssten gar nicht, dass das illegal sei.

Wie gehen Internetplattformen mit diesem Problem um?

Ricardo.ch (gehört wie 20 Minuten zur Mediengruppe Tamedia) etwa prüft täglich manuell sowie automatisiert die Plattform nach unerlaubten Artikeln: «Zudem melden Mitglieder direkt Angebote, die nicht auf den Online-Marktplatz gehören. Solche Angebote werden gelöscht.» Ricardo.ch führe ausserdem eine Verbotsliste und pflege eine enge behördliche Zusammenarbeit wie mit der Cybercrime-Abteilung der Polizei. «Bisher sind bei Ricardo.ch keine Fälle von illegalem, unversteuerten Shisha-Tabak bekannt.»

Wie kann der Konsum von geschmuggeltem Shisha-Tabak vermieden werden?

«Kaufen Konsumenten und Shisha Bars in Tabak-Läden oder direkt bei den offiziellen Grosshändlern ein, können sie sicher sein, keine illegale Ware zu bekommen», so der Shisha-Shop-Betreiber. Oggenfuss sagt, er beliefere jedoch grösstenteils Privatkunden. Urs Bartenschlager, Chef der Zollfahndung, sagte denn auch der «NZZ am Sonntag», dass die meisten Shisha-Bars keine Lager mehr führten und ihren Tabak-Bedarf deshalb auf täglicher Basis oft günstiger und illegal organisieren würden.

Wer profitiert vom Schmuggel?

Barbetreiber profitieren, wenn sie den Preis pro Shisha noch oben anpassen, obwohl sie den günstigeren, illegalen Tabak verwenden. Umgekehrt sind laut der «NZZ am Sonntag» die Konsumenten die Leidtragenden, die für illegale Ware zu viel bezahlen.

Sind die gesundheitlichen Risiken von geschmuggeltem Shisha-Tabak höher?

Wird Tabak in Tabak-Shops im nahen Ausland bezogen, dann handle es sich meist um die gleichen Produkte, die auch in den Läden hierzulande erhältlich sind, so Oggenfuss. «Hier ist das Gesundheitsrisiko nicht höher als bereits bekannt.» Durch den Konsum von Markenfälschungen ist laut Oggenfuss das gesundheitliche Risiko aufgrund von Qualitätsmängeln und fehlenden Kontrollen höher.



(mm)