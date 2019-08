So reagiert Greta auf die Kritik der Jungen SVP

Um was geht es?

450 Jugendliche aus 37 Ländern sind mit dem Zug zum «Smile for Future» in die Gebäude der Universität Lausanne gereist. Sie gehören der Klimastreik-Bewegung an. Mit dem Treffen will sich die Bewegung vernetzen und gemeinsame Ziele erarbeiten. Am Freitagnachmittag gibt es auf dem Bahnhofplatz in Lausanne einen Klimastreik. Die Jugendlichen stimmen über grundlegende Werte, strategische Ziele und Forderungen der Bewegung ab. Am Montag wurde etwa eine europäische Bürgerinitiative vorgestellt, die zum Ziel hat, die EU auf ein Klimaziel festzulegen, das Emissionsneutralität bis 2030 vorschreibt. Die 16-jährige Greta Thunberg, die die Klimastreiks ins Rollen gebracht hat, nimmt ebenfalls teil.

Wie trat Thunberg auf?

Am Montag stand sie Red und Antwort. Sie gab sich zurückhaltend und betonte, nur ein Mitglied der Bewegung zu sein. «Ich bin keine Anführerin», sagte sie. «Ich kann nur für mich sprechen.» Sie möge es auch nicht, von Kameras umringt zu sein. «Ich muss mich daran erinnern, dass ich das für eine gute Sache mache.»

Was sagte Thunberg?

Im letzten Jahr sei viel passiert, so Thunberg. Aber: «Wir sind immer noch auf Feld 1. Es gibt noch sehr viel zu tun.» Würden die Leute erst einmal begreifen, wie ernst die Situation sei, würden sie die Bewegung unterstützen. Schuld am Klimawandel sei das System, nicht einzelne Politiker: «Wir sollten gegenüber einzelnen Politikern keinen Hass hegen», sagt Thunberg. Die Last, die den Jugendlichen der Klimabewegung aufgebürdet werde, sei zu hoch: «Für uns Kinder ist das zu viel Verantwortung. Es braucht Erwachsene, die uns helfen und Last abnehmen.»

Was sagen Schweizer Teilnehmer?

Andri Gigel (19) ist ein Teilnehmer aus der Schweiz. Es gehe um den Austausch und künftige internationale Zusammenarbeit – etwa bei längeren Streiks über mehrere Tage in mehreren Ländern oder im Hinblick auf die Klimakonferenz Ende 2020, in deren Vorfeld man als geeinte und schlagkräftige Bewegung auftreten wolle. Andererseits stehe die Erarbeitung gemeinsamer Forderungen im Vordergrund. «Es geht etwa um die Frage, bis wann Europa emissionsneutral sein soll, um den Aufbau eines europäischen Nachtzugnetzes oder die Mobilisierung für Streiks.» Während die Bewegung in der Schweiz schon Streiks mit Zehntausenden Teilnehmern organisiert habe, gebe es in osteuropäischen Ländern noch Bewegungen, die fast keine Unterstützer hätten. «Für viele ist es das erste Mal, dass sie mit so vielen Klimajugendlichen zusammenkommen.» Die Klimakrise sei ein globales Problem, sie könne nur mit Zusammenarbeit über Grenzen hinaus gelöst werden.

Gibt es Kritik?

Die Junge SVP hat gestern in einer Medienmitteilung vor «Smile for Future» gewarnt. Es handle sich um «Hardcore-Jungsozialisten», die den Systemwechsel propagierten. Hinter Greta Thunberg stehe ein sozialistisches Netzwerk, die Komplexität von Wirtschaft und Gesellschaft werde aussen vor gelassen. Die Partei spricht von«billigem Ökopopulismus». Die Ziele der Bewegung seien weder umsetzbar noch von der Bevölkerung akzeptiert. Die Jungpartei sieht den Fortschritt und Wohlstand gefährdet.

Was sind die Reaktionen darauf?

Greta Thunberg wurde auf die Aussagen der Jungen SVP angesprochen. «Ich bin sehr gefährlich», sagte sie lachend. Sie verstehe nicht, weshalb die Bewegung als Bedrohung wahrgenommen werde, da sie sich auf die Wissenschaft stütze. Die Reaktion zeige aber, dass die Klimabewegung Einfluss habe und die Partei glaube, sie zum Schweigen bringen zu müssen.

