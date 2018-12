«‹Fortnite› fördert vernetztes Denken»

«Fortnite» ist zurzeit das beliebteste Game. Das Spiel stand wegen des hohen Suchtpotenzials in der Kritik. Gregor Meyer ist Gründer und Geschäftsführer von SwissSMP.ch Gaming & eSport Community. SwissSMP.ch ist mit mehr als 5000 registrierten Mitgliedern die grösste Schweizer Gaming-Community.



Herr Meyer, wieso kommt «Fortnite» so gut an?

«Fortnite» ist kostenlos und wird als unbedenklich ab 12 Jahren eingestuft. Der bunte, comicartige und verspielte Stil spricht besonders die jüngere Generation an. Die meisten beginnen mit dem Spiel, um im Freundeskreis mitspielen und mitreden zu können. Youtuber und Streamer verstärken den Hype. Spieler können an Turnieren teilnehmen und sich so mit anderen kompetitiven Spielern messen. Neue coole kosmetische Ausrüstungsgegenstände können, je länger gespielt wird, durch Levelaufstiege oder direkt im Spiel gegen echtes Geld (Mikrotransaktionen) erlangt werden. Mit diesen können Jugendliche vor Kollegen angeben. «Fortnite» glänzt mit kurzen Spielrunden: Es kann zwischen Alltagstätigkeiten häufiger als andere Spiele gestartet werden.

Das ist «Fortnite»

«Fortnite» (zu Deutsch «vierzehn Tage») ist ein Survival-Spiel, das von People Fly und Epic Games entwickelt wurde. Das Spiel erschien am 25. Juli 2017 weltweit ausser in China. Gemeinsam mit 99 anderen Onlinespielern kämpft man auf einer virtuellen Insel «bis zum letzten Mann».

Was sagen Sie dazu, dass das Spiel abhängig machen soll?

«Fortnite» macht nicht mehr als andere Games abhängig. Es erhält jetzt mehr Aufmerksamkeit, weil es ein sehr populäres Spiel ist. Abhängig kann alles machen, was viel Spass bringt und unbegrenzt sowie jederzeit verfügbar ist. Siehe zum Beispiel die sozialen Medien, Whatsapp, Internet, TV und Videos/Streaming. Games lassen einen für kurze Zeit das richtige Leben und unangenehme Gefühle vergessen. Früher sassen Jugendliche am Abend mit der Familie vor dem Fernseher. Heute sitzen viele Jugendliche zu Hause und spielen mit den Kollegen über Voice Chat verschiedene Games. Der Suchtgefahr kann entgegengewirkt werden: Die Medienkompetenz und Eigenverantwortung der Jugendlichen sollten mehr gefördert werden. Hier sind vor allem die Eltern gefragt. Eltern müssen wissen, was und wie viel ihre Kinder gamen, und sie etwa mit Regeln beim gesunden Umgang mit den Medien unterstützen.

Hat «Fortnite» auch Vorteile für die Jugend?

«Fortnite» fördert das vernetzte und taktische Denken. Spieler können nicht einfach drauflosrennen und hoffen, zu gewinnen. Es sind blitzschnelle Reaktionen und eine gute Auffassungsgabe gefragt, um im Spiel richtig gut zu werden. Jugendliche lernen, in Stresssituationen mit anderen Menschen umzugehen. Hierbei ist das richtige Umfeld nötig.

Was gefällt Ihnen als Community am Gamen?

Unserer Community gefällt es, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und zusammen mit Bekannten statt mit fremden oder von Computern gesteuerten Spielern die Spiele zu erfahren. Gemeinsame Erfolge im Spiel zu feiern, ist herausfordernder als allein und ein dafür umso belohnenderes Gefühl.