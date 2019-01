Das sind die Gretas der Schweiz

Sie schwänzen die Schule und scheren sich nicht um unentschuldigte Absenzen: Mehr als 22'000 Schüler in 16 Schweizer Städten gingen am Freitag auf die Strasse, um gegen den Klimawandel und die ihrer Meinung nach untätigen Politiker zu demonstrieren. Die Organisatoren sprechen von einer «neuen Schweizer Jugendbewegung». Doch wie ticken die Mädchen und Jungs, die von Klimaaktivistin Greta Thunberg inspiriert freitags durch die Strassen ziehen, die an der UNO-Klimakonferenz den Mächtigen ins Gewissen redete? 20 Minuten hat mit fünf von ihnen gesprochen.

Das sagen Jungpolitiker zum Klimastreik



Tamara Funiciello (Juso):



Juso-Präsidentin Tamara Funiciello freut sich über den Schülerstreik: «Es ist super, dass sich die Jugend so einsetzt, aber auch verständlich schliesslich geht es um ihre Zukuft. Sie wollen keine halben Sachen und sagen klar, sie wollen einen Systemwandel anstelle des Klimawandels.» Nun müsse auch den etablierten Politikern klar sein, dass dringend etwas passieren müsse. Die Jugendlichen seien nicht instrumentalisiert. «Nur weil man jung ist. kann man ja trotzdem für sich selbst denken.» Dass jetzt Sanktionen drohten, sei ein Skandal. «Das ist wohl die wichtigste Erfahrung, die diese Schüler je mit der Demokratie gemacht haben. Politisches Engagement zu bestrafen, ist einfach lächerlich. Ich bin stolz auf die Schüler, dass sie dich davon nicht haben abschrecken lassen.» Die Aktion zeige, dass die Jugendlichen politischer seien, als man denke. «So eine Bewegung kann viel bewirken, ich glaube etwa dass ohne die Frauenbewegung der letzten Jahre wohl kaum zwei Bundesrätinnen gewählt worden wären.»



Benjamin Fischer (JSVP):



JSVP-Chef Benjamin Fischer hält nichts von dem Klimastreik. «Es ist gut, dass sich Jugendliche engagieren, aber in der direktdemokratischen Schweiz gibt es da bessere Wege. Und wieso muss man das während der Schulzeit machen? Sollen die Schüler doch am Samstag auf die Strasse gehen, es nimmt mich wunder, wie viele dann kommen würden.» Er wisse von einer Schule, wo die Schüler einfach frei bekommen hätten. «Die Schüler werden von den Lehrern instrumentalisiert. Wenn sie gegen die hohe Zuwanderung auf die Strasse gegangen wären, hätte das wohl kaum ein Lehrer erlaubt.» Ausserdem würden die Schüler die Komplexität der Sache nicht erkennen. «Die grössten Klimasünder sind die USA, China und Indien. Die Schweiz ist oft schon sehr vorbildlich und weitere Massnahmen würden unserer Wirtschaft schaden, ohne viel gegen den globalen Klimawandel auszurichten.»



Zürich: Jonas Kampus

Der 17-jährige Jonas Kampus ging am Freitag in Zürich mit 2000 anderen Menschen auf die Strasse. Der Wetziker, der in seiner Freizeit neben dem politischen Engagement gerne programmiert und fotografiert, gibt sich Mühe, umweltbewusst zu leben: «Ich esse seit vier Jahren kein Fleisch, meine Familie hat kein Auto und ich fahre mit dem Zug in die Ferien.» Er war vor allem von der Schweigeminute beeindruckt, welche die Demonstranten bei der Bahnhofstrasse einlegten. «Es ist beeindruckend, wenn so viele Leute einfach still sind», so Kampus. Er wurde von australischen Schülern an der Klimakonferenz in Kattowitz zu dem Streik inspiriert. «Die Australier waren so enthusiastisch, dass ich dachte: In der Schweiz brauchen wir das auch.» Mit Kampus ging auch die Hälfte seiner Klasse auf die Strasse. «Uns geht es ganz konkret um unsere eigene Existenz, um unsere eigene Zukunft, die durch den Klimawandel zerstört wird. Wir wollen zeigen, dass wir laut und unbequem sein können.» Weitere Demos seien bereits geplant. Er ist bereit, mit den Konsequenzen seines Fernbleibens von der Schule zu leben.

St. Gallen: Miriam Rizvi

Miriam Rizvi (17) protestierte am Freitag in St. Gallen. Sie fand vor allem die Energie an der Demo toll: «Alle gehen für ein Ziel auf die Strasse, das ist grossartig.» Für die Sprecherin des Ostschweizer Klimastreik-Kollektivs zeigen sich die Folgen des Klimawandels ganz konkret: «Für jedes Grad Erderwärmung steigt die Schneegrenze um 150 Meter. Das merkt man in St. Gallen schon, der Schnee ist schnell wieder weg.» Die Schülerin der Kanti am Burggraben, die gerne wandert und liest, sieht die Politik in der Pflicht. «Klar, wir können alle selbst etwas machen, ich lebe zum Beispiel vegan. Aber es gibt auch Sachen, die die Politik machen kann. In Norwegen gibt es überall Ladestationen für Elektroautos, und wer so ein Auto kauft erhält eine Steuergutschrift. Wieso gibt es das nicht in der Schweiz?» Auch sie bekommt nun einen Eintrag wegen einer unentschuldigten Absenz. «Ich finde das unfair, für einen Sport- oder Musikanlass bekommt man frei, für den Kampf um die Zukunft des Planeten nicht.»

Bern: Pascal Kipf

Der 21-Jährige aus Brenzikofen organisierte als Mitglied der Berner Regionalgruppe die Klimastreiks in Bern. Diese seien enorm wichtig, um mehr Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Bald könnte es zu spät sein, wenn die Politik nicht handelt: «Die Situation ist absolut brenzlig. Es ist unsere letzte Chance, um noch rechtzeitig etwas zu erreichen », so Kipf. «Wir wollten zeigen, dass die junge Generation bereit ist, für ihre Zukunft zu kämpfen.» Im Moment absolviert Kipf den Zivildienst, bevor er im September sein Master-Studium in Biologie beginnt. Auch er bemüht sich um einen klimafreundlichen Lebensstil. Auf Flugreisen verzichtet er, bevorzugt den ÖV und lebt seit mehreren Jahren vegetarisch. Der Hobby-Fotograf hinterfragt sich stets: «Ich stelle mir immer die Frage: Brauche ich etwas wirklich oder ist es nur kurzfristige Konsumlust?»

Basel: Livia Benedict

Die 16-jährige Baslerin Livia Benedict half bei der Organisation des Klimastreiks in Basel mit, weil sie Taten statt Worte sehen will: «Es wird zu viel über Klima-Themen geredet, aber nichts gemacht.» Weil sie bezweifelt, dass die Gesellschaft alleine gegen den Klimawandel ankommt, soll endlich auch die Politik in die Pflicht genommen werden. Inspiriert von Greta Thunberg, rief Benedict zusammen mit rund 1000 Schülern zum Schulstreik in Basel auf. «Wir fordern die Ausrufung des Klimanotstandes sowie die Klimaneutralität der Schweiz bis zum Jahr 2030.» Die Gymnasiastin engagiert sich bei Amnesty International und könnte sich vorstellen später mal in der Politik, den Medien oder der Wissenschaft tätig zu sein. Die Pfadfinderin versucht, umweltbewusst zu leben: «Ich trage fast nur Secondhand-Kleidung, esse wenig Fleisch und viele lokale Produkte.» Ob ihr für das Schwänzen nun Konsequenzen drohen ist noch nicht klar. Sie sagt aber: «Wir sind bereit die verpassten Stunden in Form von gemeinnütziger Arbeit zu kompensieren. Zum Beispiel könnten wir dabei helfen, das Rheinufer zu putzen.»

Luzern: Lena Merz

Auch Lena Merz (17) aus Hildisrieden nahm sich an Greta Thunberg ein Vorbild und wollte ein Klimastreik nach Luzern bringen: «Es ist unglaublich welche Aufmerksamkeit Greta als Einzelperson auf die Klimapolitik leiten konnte. Wir wollten es ihr gleichtun und uns in Luzern für das Thema einsetzen.» Zusammen mit mit mehreren hundert Schülern forderte Merz am vergangenen Freitag von der Politik ebenfalls die Ausrufung des Klimanotstandes: «Dies würde in den Köpfen der Menschen etwas bewegen. Es geht um die Zukunft der jungen Leute.» Die Pfadileiterin spielt in ihrer Freizeit Querflöte und Klavier und lernt neben Englisch, Französisch und Italienisch auch noch Spanisch und Schwedisch im Freifach. Sie versucht, im Alltag klimafreundlich zu leben. Seit 4 Jahren ist Merz Vegetarierin, nimmt zum Einkaufen immer eine eigene Tasche mit und benutzt sehr viel den ÖV. Konsequenzen wegen des Schuleschwänzens muss sie aber keine befürchten: «Wir haben ein Kontingent von Lektionen, an denen wir fehlen dürfen. Einen Teil davon habe ich für die Streiks verwendet.»

(eke/the)