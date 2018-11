Das sind die beliebtesten Serien der Schweizer

Jugendliche verfügen immer häufiger über Abos von Video-Streaming-Plattformen: 33 Prozent der 12- bis 19-Jährigen haben ein entsprechendes Abo, etwa von Netflix. Damit besitzen mehr als doppelt so viele Jugendliche ein Streaming-Abo als noch vor zwei Jahren. Von den Schweizer Haushalten besitzen 56 Prozent einen Zugang zu einer Video-Streaming-Plattform.

Umfrage Hast du einen Netflix-Account? Ja, schon seit längerem.

Nein, leider nicht.

Nein und ich will keinen.

Ja, aber der ist noch sehr neu und ich benutze ihn selten.

Doch welche Serie ist am beliebtesten? In der Bildstrecke findest du das Ranking, das die ZHAW in ihrer James-Befragung ermittelt hat. So viel sei verraten: Acht von zehn Serien finden sich auf Netflix.

