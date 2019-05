Russland, Terror, Raketen bedrohen die Schweiz

Die Schweiz braucht neue Kampfjets. Zu diesem Schluss kommt ein Bericht des Verteidigungsdepartements (VBS). Sicherheitspolitik-Chefin Pälvi Pulli untersuchte darin die aktuelle Bedrohungslage. Die Verschlechterung der internationalen Sicherheitslage hat den Handlungsbedarf laut Pulli in den letzten zwei Jahren gar noch erhöht. Aufgrund dieser Entwicklungen sei die Schweiz grösseren Gefahren ausgesetzt.

Empfehlung von Nicollier



Das Volk soll über den Kauf neuer Kampfflugzeuge abstimmen können, nicht aber über die Flugabwehrraketen. Das empfiehlt der ehemalige Astronaut und Militärpilot Claude Nicollier Verteidigungsministerin Viola Amherd. Das deckt sich nicht mit den Plänen des Bundesrats.



Dieser möchte Kampfjets und Raketen in eine Vorlage packen und dem fakultativen Referendum unterstellen. In der Vernehmlassung ist das schlecht angekommen. CVP und FDP lehnen die Verknüpfung ab, so dass die Pläne des Bundesrats schon im Parlament gefährdet sind.

1. Konfrontation Russland – westliche Staaten

Die Beziehungen zwischen Russland und den westlichen Staaten sind «schlecht». Seit der Krimkrise 2014 habe sich Situation gar noch verschlechtert, hält der Bericht fest. Die Wahrscheinlichkeit eines bewaffneten Konflikts sei erhöht. Für die Experten ein Argument, dass die Schweiz eine «moderne Armee» inklusive Luftwaffe braucht.

2. Machtpolitik

Grossmächte seien verstärkt bereit Machtmittel einzusetzen – «auch unter Verletzung des Völkerrechts». Es sei also notwendig die Mittel der Luftwaffe zu erneuern.

3. Kündigung des INF-Abkommens

Die USA sind aus dem Vertrag über atomare Mittelstreckenraketen, INF, ausgestiegen. Eine völlig neue Situation, denn zuvor sei man davon ausgegangen, dass das Abkommen Bestand haben werde. «Die Abwehr von Marschalflugkörpern kann wichtiger werden», heisst es im Bericht.

4. Terror

Die Schweiz sei weiterhin durch Terrorismus bedroht. «Terroristische Gruppierungen, Kleingruppen oder Einzeltäter können jederzeit ohne Vorwarnung Anschläge verüben», heisst es im Bericht.

Als nächstes wird Amherd dem Bundesrat eine Botschaft unterbreiten. Derweil werden in Payerne bereits fünf Kampfjet-Kandidaten getestet. Nach heutiger Planung sollen die ersten Jets 2025 an die Schweiz ausgeliefert werden.

