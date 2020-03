Bussen für Gruppen – das sind die neuen Regeln

Das Coronavirus verbreitet sich in der Schweiz weiter rasant: Von Donnerstag auf Freitag gab es fast 1000 neue bestätigte Fälle. Erst am Montag hatte der Bundesrat die meisten Geschäfte geschlossen und eindringlich an die Bevölkerung appelliert, zu Hause zu bleiben.

Weil das aber nicht konsequent befolgt wurde, hat die Regierung am Freitagnachmittag neue Massnahmen kommuniziert. Sie gelten ab Mitternacht. Hier die Übersicht:

• Ansammlungen von mehr als fünf Personen im öffentlichen Raum sind verboten, etwa auf öffentlichen Plätzen, Spazierwegen oder Parkanlagen. Bei weniger als fünf Personen muss ein Abstand von mindestens zwei Metern eingehalten werden. Wer sich nicht daran hält, wird gebüsst.

Der Bundesrat fordert die ganze Bevölkerung und insbesondere kranke Personen und über 65-Jährige eindringlich auf, zu Hause zu bleiben. Nach draussen gehen soll man nur noch zum Einkaufen, Arbeiten, wenn man zum Arzt muss oder jemandem hilft.

• Die Arbeitgeber im Baugewerbe und der Industrie werden verpflichtet, die Hygiene- und Abstandsregeln des Bundes einzuhalten. Dazu soll etwa die Zahl der Arbeiter auf Baustellen limitiert werden und Menschenansammlungen von mehr als fünf Personen in Pausenräumen verhindert werden. Die Kantone können Betriebe, die sich nicht daran halten, schliessen.

• Der Bund stellt den Kantonen zusätzliche Zivilschützer zur Verfügung. Diese sollen maximal 850'000 Diensttage leisten. Wie auch der Assistenzdienst der Armee ist das Kontingent bis Ende Juni befristet. Die Zivilschützer sollen im Gesundheitswesen mithelfen und etwa Betagte betreuen oder Fahrdienste verrichten.

(nk)