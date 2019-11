Das spricht für und gegen die SRF-Sterbeszene

In der SRF-Sendung «Mona mittendrin», die heute Abend um 21.05 Uhr ausgestrahlt wird, muss Moderatorin Mona Vetsch zusehen, wie ein Mann vor ihren Augen und vor laufender Kamera stirbt. Für die Sendung hat Vetsch die Basler Berufsfeuerwehr während 24 Stunden bei ihrer Arbeit begleitet. Dabei kam es zum Einsatz in der Toilette eines Supermarkts, bei dem die Feuerwehrleute einem Mann auch nach minutenlanger Reanimation nicht mehr helfen konnten. Er verstarb vor laufender Kamera. Und genau diese Szene wird heute Abend live im Fernsehen gezeigt.

Das polarisiert, selbst wenn sich SRF mittlerweile dazu entschieden hat, die Szene grosszügig zu pixeln. «Der Verstorbene ist in der Sendung selbstverständlich anonymisiert und nicht erkennbar», sagt der Produzent der Sendung, Markus Storrer, auf Anfrage.

Lesermeinungen sind gespalten

Auch bei den Lesern von 20 Minuten sorgt die geplante Sendung für viel Diskussionsstoff. Ein Leser findet es «pietäts- und respektlos gegenüber den Angehörigen», dass die entsprechende Szene ausgestrahlt werde. Leserin Cinderella schreibt: «Ich habe selbst einen tödlichen Autounfall erlebt und konnte danach über eine Woche nicht mehr schlafen. Nein, solche Szenen sollte man nicht ausstrahlen, auch wenn es zum Leben gehört. Denkt doch auch mal an die Hinterbliebenen.»

Doch das SRF stösst auch auf viel Zustimmung. In der nicht repräsentativen Umfrage von 20 Minuten gibt ein Drittel der Leser an, die Szenen sollten ausgestrahlt werden. Weitere 21 Prozent befürworten die Ausstrahlung bei ausreichender Anonymisierung des Verstorbenen. «Wenn etwas pietätlos ist, dann sind das die Kommentare hier. Tod, sterben, Leid: noch immer ein grosses Tabu in vielen Köpfen. Es geht hier um Realität, um das echte Leben. Manche schauen lieber weg und meinen, dass der Tod sie nichts angehe. Was bringt ein Action- oder ein Horrorfilm? Das ist Unterhaltung für Denkfaule...», schreibt etwa Leserin Daniela. Ein weiterer Leser pflichtet ihr bei. So sei es die tragische Realität, dass Todesfälle geschehen würden. «Dass man diese Szenen sendet, kann kontrovers diskutiert werden, doch das Ergebnis ist keinesfalls reisserisch, sondern einfach die Realität.»

«Verpixelung reicht nicht aus»

Dominique Strebel, Medienethik-Dozent am MAZ, sagt, die im Nachhinein vorgenommene Verpixelung des Sterbenden sei aus persönlichkeitsrechtlicher Sicht sehr wichtig, löse aber nicht alle ethischen Fragen, die die Szene aufwerfe: «Einerseits muss der Schutz der Angehörigen gewährleistet werden. Dazu gehört, ihnen keine Details über die letzten Sekunden des Verstorbenen zu liefern.»

Auch müsse an die Betrachter der Sendung gedacht werden, so Strebel. Diese dürften nicht durch Szenen überrascht werden, die sie eigentlich gar nicht sehen wollten. «Dem könnte man beispielsweise mit einem Disclaimer, der vor den Bildern warnt, vorbeugen. Auf jeden Fall sollte die Empfindlichkeit der Betrachter geschützt werden.» Schliesslich spreche der sogenannte Abstumpfungsmechanismus gegen die Ausstrahlung der Szene. Dafür spricht laut Strebel hingegen ein Aufrütteln der Öffentlichkeit. So würde etwa der teils heftige Alltag der Feuerwehrleute mit der Szene dargestellt und der Tod werde enttabuisiert.

«Ein kurzer Einblender des Mannes würde reichen»

Nun gelte es abzuwägen zwischen den beiden Seiten. «Im Sinne des öffentlichen Interesses und unter Berücksichtigung der Totenruhe sowie dem Schutz der Angehörigen und Beobachter würde es genügen, den am Boden liegenden Mann nur ganz kurz einzublenden und es dabei zu belassen», sagt Strebel. Die Emotionalität des Ganzen könne danach in der Reaktion von Mona Vetsch und den Gesprächen mit den Feuerwehrleuten gut wiedergegeben werden. Strebel begründet dies damit, dass das Aufrütteln der Öffentlichkeit sich in dem Falle auf ein Minimum beschränke: «Die Sendung ist rein dokumentarisch, es werden keine Missstände aufgezeigt, die zum Handeln bewegen sollen.»

«Zum Alltag der Feuerwehrleute gehören tragische Fälle»

Ursina Wey, Geschäftsführerin des Schweizer Presserats, begrüsst die Verpixelung der Szene sehr. «Bisher gibt es keinen Präzedenzfall, der das Sterben vor laufender Kamera wie in diesem Falle regelt. Grundsätzlich stellt sich immer die Frage nach dem öffentlichen Interesse und den Gefühlen der Angehörigen.» Dass das SRF die Person nun aber vollkommen unkenntlich mache, wirke dieser Problematik entgegen.

SRF-Produzent Storrer erklärt die Ausstrahlung schliesslich wie folgt: «Wir begleiteten die Berufsfeuerwehr Basel bei ihrem Alltag. Dazu gehören leider auch tragische Fälle. Feuerwehrleute sind mit solchen Ereignissen immer wieder konfrontiert. In der Sendung wird ausführlich thematisiert, wie sie mit solchen Erlebnissen umgehen und sie verarbeiten. Dies zu thematisieren, erscheint uns wichtig.»



