Das wissen wir über den ICE-Täter

Person Das ist H. A.

H. A.* stammt aus Eritrea. Der 40-Jährige reiste 2006 illegal in die Schweiz ein und beantragte Asyl. Das wurde ihm 2008 gewährt, seit 2011 hat er eine Niederlassungsbewilligung C. A. lebt mit seiner Familie in Wädenswil ZH, er hat drei Kinder im Alter von 1, 3 und 4 Jahren. Der 40-Jährige war Mitglied der christlich-orthodoxen Glaubensgemeinschaft und lebte laut der Kantonspolizei Zürich mit seiner Familie «unauffällig». A. galt als gut integriert. Er war jedoch seit einiger Zeit in psychiatrischer Behandlung.

Job A.s berufliche Situation

A. hat bei den Verkehrsbetrieben Zürich gearbeitet. Zuvor war er fast sechs Jahre lang als Bauschlosser tätig. Wie die Kantonspolizei Zürich an der Pressekonferenz vom Dienstag bekannt gab, arbeitete der 40-Jährige bis zum Januar 2019. Seither ist er wegen seiner psychischen Probleme krank geschrieben.

Kriminalität A.s Vorstrafen

Bis vor kurzem war A. der Polizei nur wegen eines geringfügigen Verkehrsdelikts bekannt. Am Donnerstag änderte sich das jedoch. Da wurde die Polizei zu seinem Wohnort in Wädenswil gerufen. A. hatte seine Frau, die drei Kinder und eine Nachbarin in der Wohnung eingesperrt. Zuvor hat er die Nachbarin mit einem Messer bedroht, sie aber nicht verletzt. Als die Polizei eintraf, war A. bereits geflüchtet. Seine Familie war über sein Verhalten überrascht. Die Polizei hielt ihn jedoch nicht für gefährlich, schrieb ihn jedoch national zur Verhaftung aus. Davon wussten die deutschen Behörden noch nichts, als A. am Montag am Frankfurter Hauptbahnhof auftauchte. Dort versteckte er sich hinter einer Säule und schubste dann eine 40-Jährige und ihren 8-jährigen Sohn vor einen einfahrenden ICE. Die Mutter konnte sich noch retten, der Bub starb. A. wollte noch eine 78-jährige Frau ebenfalls auf die Gleise schubsen, weil sie jedoch schon vorher stürzte, ergriff er schliesslich die Flucht. Kurz später konnte er im Umfeld des Bahnhofs gefasst werden. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft.

Motiv Psychische Krankheit?

Gemäss den Ermittlern liegt derzeit kein terroristisches oder ideologisches Motiv vor. A. stand nach aktuellen Erkenntnissen auch nicht unter Drogen. Ein Alkoholtest ergab einen Promillewert von 0. Derzeit gehen die Ermittler von einer psychischen Erkrankung aus.

Rätsel Offene Fragen

Näheres über A.s psychische Erkrankung ist derzeit noch nicht bekannt. Auch wie, wann und allenfalls mit wem A. nach Frankfurt gelangte und was er dort wollte, ist unklar. Die Gründe, weshalb A. aus Eritrea in die Schweiz flüchtete, dürften die Migrationsakten offenbaren.

Junge am HB Frankfurt vor Zug gestossen

*Name der Redaktion bekannt



(vro)