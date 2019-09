Swiss-Maschine kehrt wegen defekter WCs um

Ein Flugzeug der Swiss musste am Mittwochnachmittag nach nur zwei Stunden Flugzeug über dem Atlantik wieder umkehren. Eigentlich hätte die Maschine von Zürich nach Boston fliegen sollen, kehrte aber kurz nach dem Abflug wieder an den Flughafen Zürich zurück.



«Grund hierfür war ein technischer Defekt am Abwassersystem, der in der Folge dazu geführt hat, dass ein Grossteil der Toiletten an Bord ausser Betrieb genommen werden musste», sagt Stefan Vasic, Mediensprecher der Swiss.

Umkehr aus Komfortgründen

An Bord des Flugzeugs befanden sich 205 Fluggäste. Man habe sich «aus Komfortgründen zu einer Umkehr nach Zürich entschieden», so Vasic. Die Maschine sei um 18 Uhr in Zürich gelandet.

Die betroffenen Passagiere werden von der Swiss nun auf die nächsten Flüge umgebucht. So soll es ihnen möglich sein, ihre Zieldestination trotzdem so schnell wie möglich zu erreichen.

