Den Job kriegt nur, wer S oder M trägt

Keine Tattoos oder Piercings, akzentfreies Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch, Kontaktfreudigkeit und Fleiss. Das sind die Anforderungen, die eine Firma an Temporärarbeiter für eine Promotion-Aktion im Zürcher HB hat. Doch wer Schöggeli verteilen will, muss auch ins Outfit passen: Dieses gebe es nur in den Grössen S oder M, so die Firma. «Bitte nur anmelden, wenn die Konfektionsgrösse passt», heisst es im Inserat auf der Stellenplattform Coople.

20-Minuten-Leserin A. J.* passt dies gar nicht: «Ich war geschockt, als ich das Inserat gesehen habe. Nur wer in Grösse S oder M passt kriegt den Job. Von Body Positivity hat die SBB wohl noch nichts mitbekommen.» Das Inserat stammt jedoch nicht von der SBB, sondern von einer Promotion-Firma.

Vermittler passt Inserat an

Nach einer Anfrage von 20 Minuten reagiert der Stellenvermittler Coople und passt das Inserat an. «Wir haben uns in unseren Unternehmensgrundsätzen verpflichtet, keinerlei Form von Diskriminierung zu dulden. Den entsprechenden Inserenten haben wir kontaktiert und die Sache besprochen, sodass sich eine solche Situation nicht wiederholt», sagt Igor Nussbaumer, Head of Business bei Coople.

Man kontrolliere die Inserate regelmässig, da jedoch sehr viele Angebote aufgeschaltet würden, dauere die Überprüfung manchmal ein wenig. «Solche Fälle von unangemessenen Inseraten kommen sehr selten vor und wir geben uns alle Mühe, diese so schnell wie möglich anzupassen», so Nussbaumer.

*Name der Redaktion bekannt

