«Kunden werden unnötige Termine aufgeschwatzt»

Mit besorgter Miene legte die Dentalhygienikerin Patientin A.K* (30) nahe: «Sie sollten schon in sechs Monaten wieder zur Zahnreinigung erscheinen. Sie hatten viel Zahnstein.» Lasse sie sich zweimal jährlich behandeln, falle die Sitzung auch kürzer aus. «Dann muss man nicht mehr so viel Zahnstein auf einmal abschaben.» A.K. war so perplex, dass sie sich zum verfrühten Termin überreden liess. Ein halbes Jahr später habe sie aber abgesagt. «Ich stellte bei mir schliesslich noch keinen Zahnstein fest.» Bei der Vorgängerin der Praxis sei sie zehn Jahre lang nur einmal jährlich zur Dentalhygiene gegangen. «Mehr als eine Behandlung pro Jahr stand da nie zur Diskussion.»

Ähnliche Erfahrungen machte L.R.* (33), nachdem sie zu einer anderen Praxis gewechselt war. Ihre ehemalige Dentalhygienikerin habe eine Behandlung pro Jahr für ausreichend gehalten. «Die neue Dentalhygienikerin sagte bei der Verabschiedung, ich solle in sechs Monaten wieder kommen.» Bei der Empfangsdame habe sie sich dagegen gewehrt. «Als ich sagte, in einem Jahr sei mir lieber, reagierte sie schon fast entsetzt und fragte, ob ich sicher sei.» Der Termin sei ihrem Wunsch gemäss vereinbart worden. «Ich weiss aber nicht, ob ich die DH überhaupt wieder dort machen lassen werde.»

Zahnreinigung sei ein lukratives Geschäftsfeld

Auch ein Blick auf die Websites von Zahnarztpraxen bestätigt: Viele Praxen empfehlen eine Behandlung zweimal jährlich oder sogar mehr. Oft begründen sie dies damit, dass sich dadurch so wenig Zahnstein wie möglich bilde und dieser auch schonend entfernt werden könne. Auch raten sie zum vermehrten Besuch, um teils schwere Erkrankungen von Zahnfleisch und -bett zu vermeiden. Andere Anbieter empfehlen derweil lediglich «eine Behandlung pro Jahr» oder eine «regelmässige Zahnreinigung».

Dem Konsumentenschutz ist das Phänomen bekannt. «Meldungen von Konsumenten, die unnötige Zahnreinigungen aufgeschwatzt bekommen, sind verbreitet und nehmen zu», sagt Sara Stalder, Geschäftsleiterin bei der Stiftung für Konsumentenschutz SKS. Oft sähen die Konsumenten die Gründe oder den Mehrwert der häufigeren Behandlung nicht ein. «Die Dentalhygienikerinnen sagen ihnen einfach, es sei sicherer für die Zähne.» Laut Stalder haben die Praxen die Zahnreinigung als lukratives Geschäftsfeld entdeckt. «Die Leute haben in der Regel eine immer bessere Zahnhygiene, sodass viele Zahnarztpraxen mit Mengenausweitung ihrer Einnahmen sicherstellen.» Aber jeder könne selber bestimmen, was er benötige, merkt Stalder an.



Behandlungen seien individuell festzulegen

Erika Ziltener, Präsidentin des Dachverbands der Schweizer Patientenstellen, appelliert an die Eigenverantwortung. «Der Patient zahlt die Dentalhygiene am Ende. Liefert die Dentalhygienikerin oder der Zahnarzt keine einleuchtenden Gründe für eine häufigere Zahnreinigung, sollte der Patient kritisch nachfragen.» Leuchteten die Gründe nicht ein, empfehle sie, die Dentalhygiene abzulehnen oder für eine Behandlung eine Zweitmeinung einzuholen. «Man hat rechtlich nichts in der Hand, wenn man im Nachhinein findet, man sei zu einer Behandlung überredet worden.»

Laut Jürg Eppenberger, Mitglied der Schweizerischen Zahnärzte-Gesellschaft SSO, sind zwei Dentalhygienesitzungen pro Jahr grundsätzlich ideal, was wissenschaftlich belegt sei. «So können Schäden am Zahnfleisch und Karies am besten vermieden werden.» Die Behandlungsintervalle seien jedoch individuell festzulegen. Bei kariesfreien, dental problemlosen Jugendlichen reiche eine Sitzung pro Jahr, bei älteren Leuten mit schwieriger Mundhygiene seien mehr als zwei Sitzungen angezeigt. «Wenn häufigere Termine empfohlen werden, muss die Dentalhygienikerin dies jedoch, am besten unter Beizug des Zahnarztes, einleuchtend begründen. Alles andere ist suspekt.»

*Name der Redaktion geändert