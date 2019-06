Psychisch Kranke sollen schneller Hilfe bekommen

Schätzungen zufolge ist jeder dritte Schweizer im Laufe eines Jahres von psychischen Problemen betroffen, knapp jeder Zehnte ist depressiv. Vielen Betroffenen kann eine Psychotherapie helfen, doch der Zugang zu dieser ist nicht immer leicht. Das will der Bundesrat nun ändern. Am Mittwoch hat er deshalb eine Neuregelung der psychologischen Psycho­therapie in die Vernehmlassung geschickt.

Seit zwanzig Jahren gibt es in der Schweiz das sogenannte Delegationsmodell. Psychotherapien werden nur dann von der Grundversicherung übernommen, wenn sie von einem Arzt, meist einem Psychiater, delegiert und beaufsichtigt sowie in dessen Räumlichkeiten durchgeführt werden. Ist dies nicht der Fall, muss der Patient die Kosten selbst tragen oder eine Zusatzversicherung abschliessen, die dafür aufkommt.

«Psychologen sind ebenso gut ausgebildet»

An besagtem Modell wird zunehmend Kritik geübt, auch von politischer Seite. Es sei veraltet, da der Beruf des Psychologen seit 2013 geschützt sei – so ein Vorwurf. Tatsächlich gibt das Gesetz heute vor: Psychologe darf sich nur nennen, wer erfolgreich eine entsprechende Ausbildung auf Master-Stufe abgeschlossen hat.

Im März hat die Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen (FSP) dem Bundesrat die Petition «Hürden abbauen – Behandlung psychischer Krankheiten sicherstellen» übergeben. In der Medienmitteilung wurde Christoph Adrian Schneider, Präsident des Schweizerischen Berufsverbands für angewandte Psychologie (SBAP), wie folgt zitiert: «Psychologische Psychotherapeuten sind in der Psychotherapie genauso gut ausgebildet wie Psychiater.»

Bundesrat rechnet mit 100 Millionen

Nun also hat der Bundesrat reagiert. Neu sollen psychologische Psychotherapeuten ohne ärztliche Aufsicht tätig sein können. Psychisch Angeschlagene können sich an einen Hausarzt wenden, der sie dann an einen Psychotherapeuten vermittelt. Diese ärztliche Anordnung ist ausreichend, damit die Grundversicherung für die Therapie aufkommt.

Mit dem neuen Modell könne sichergestellt werden, dass psychische Erkrankungen schneller behandelt werden, so der Bundesrat. In Notsituationen würde eine vorgängige Abklärung durch einen Psychiater hinfällig. Zudem könnte das einem drohenden Psychiater-Engpass entgegenwirken.

Laut Medienmitteilung geht der Bundesrat davon aus, dass neu Therapiekosten im Wert von rund 100 Millionen Franken von der Grundversicherung übernommen werden würden. Um diese Kosten zu kontrollieren, sollten die Hausärzte in einer ersten Anordnung nicht mehr als 15 Psychotherapie-Sitzungen verschreiben können.

Psychiater warnen vor sinkender Behandlungsqualität

Gegner der vom Bundesrat geplanten Änderung warnen unter anderem vor diesen steigenden Gesundheitskosten. In der NZZ schrieb Erich Seifritz, Präsident der Schweizerischen Vereinigung Psychiatrischer Chefärztinnen und Chefärzte SVPC, die Aufhebung des Delegationsmodells führe zu einer starken Trennung zwischen Psychiater und Psychotherapeuten sowie zu einer unkoordinierten Versorgung von Patienten. Um sämtlichen Betroffenen angemessen und wirkungsvoll zu helfen, sei die Zusammenarbeit zwischen den beiden Berufsgruppen unerlässlich. Die sinkende Behandlungsqualität würde den Patienten alles andere als zugutekommen.

