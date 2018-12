Morgen wird es auf den Strassen glatt

Die vergangenen Tage haben sich von ihrer winterlichen Seite gezeigt: Eisige Temperaturen und stellenweise Schneeflocken. In der Nacht auf Sonntag erreicht nun eine neue Störung die Schweiz, teilt Meteonews mit. Mit dem ersten Niederschlag rechnen die Meteorologen in den späten Abendstunden im Jura und ab Mitternacht in der Deutschschweiz.

Umfrage Freust du dich auf den Schnee? Ja, endlich hält der Winter, was er verspricht.

Naja, müsste nicht sein, finde es aber auch nicht schlimm.

Nein, das gibt nur Probleme auf den Strassen.

Ist mir egal, das Wetter macht ohnehin, was es will.

Zu Beginn dürfte es deshalb bis ins Flachland schneien, in der zweiten Nachthälfte geht der Niederschlag jedoch in Regen über, heisst es in der Mitteilung. Weil die Böden jedoch wegen der Kälte der letzten Tage noch gefroren sind, besteht Glatteisgefahr.

Anfang Woche wird es milder

In der Ostschweiz und in eher windschwachen Alpentälern könne es auch über mehrere Stunden schneien, weshalb es dort am Sonntagmorgen ein weisses Erwachen geben kann. In manchen Gebieten könne es drei bis fünf Zentimeter Neuschnee geben, lokal auch etwas mehr. In den Bergen rechnen die Meteorologen mit 10 bis 30 Zentimetern Neuschnee, bis Sonntagabend stellenweise bis zu 50 Zentimetern.

Auch wenn am Sonntagmorgen noch Glatteisgefahr besteht, ist die Kältewelle der letzten Tage vorläufig vorbei. Besonders in der Höhe kann es ab Mitternacht und Sonntagmorgen Temperaturen im Plus-Bereich geben, weshalb der Schnee in Regen übergehen kann. Im Flachland bleibt es jedoch bis am Sonntag noch frostig, da der Himmel vor der Front nochmals aufklaren dürfte und die Temperaturen deshalb unter Null sinken. Laut Cédric Sütterlin von Meteonews dürften die Tiefstwerte Anfang Woche jedoch wieder bei rund null bis vier Grad liegen und somit milder sein als in den vergangenen Tagen.

Die Aussichten im Video:



(vro)