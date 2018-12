Polizei fordert Prüfung des Autobahn-Stummels

45 verletzte Passagiere, zwei schwer verletzte Busfahrer, eine Tote: Sonntag früh überraschten eisige Temperaturen die Fahrer eines Flixbusses auf der A3, der von Genua nach Düsseldorf unterwegs war.

Der Bus prallte in eine Mauer an der Sihlhochstrasse, wo eine ursprünglich geplante Autobahn endet. Sie verhinderte, dass der Car zehn Meter in die Sihl stürzte.

Immer wieder kommt es an der Unfallstelle zu Unfällen. Die Signalisation bei der Sihlhochstrasse scheint eher dürftig zu sein. Auf die Tatsache, dass die Autobahn dort zu Ende ist, wird nicht speziell hingewiesen. Die Fahrspur biegt zwar früh genug rechts ab: Doch wer bei der Ausfahrt links auf den Pannenstreifen gerät, kracht bald in die Mauer beim Brückenende.

«Unfallanalyse abwarten»



Stefan Hauser vom Astra widerspricht: «Die Signalisation entspricht den Normen. Sie ist logisch, klar und sicher.» Es bestehe kein Bedarf, diese grundsätzlich zu ändern. Doch er fügt an: Man wolle die Unfallanalyse abwarten. Diese werde zeigen, ob allenfalls zusätzliche Massnahmen angebracht seien.

Beim Brücken-Stummel auf der A3 kommt es immer wieder zu heftigen Unfällen.

Nun fordert auch die Kantonspolizei Zürich ein Eingreifen vom Astra. Dies berichtet der «Tagesanzeiger». Urs Grob von der Sicherheitsdirektion bestätigte am späteren Montagnachmittag dass man das Astra in einem Brief aufgefordert hat, die Lage so rasch wie möglich zu prüfen.

Einer davon geschah am 29. Februar 2016: Ein LKW-Fahrer wich wegen eines Staus aus und fuhr auf den Brücken-Stummel. Dort durchbrach er die Mauer und stürzte mit dem LKW in die Sihl. Der Chauffeur erlitt schwere Beinverletzungen, überlebte aber. Infolge blockierte das Bundesamt für Strassen (Astra) die Zufahrt zum Brücken-Stummel mit mobilen Betonelementen.

Betonelemente wieder entfernt



Diese sind aber längst wieder fort. «Die Elemente wurden nur vorübergehend platziert, bis die defekte Mauer wieder in Stand gestellt war», sagt Hauser. Es sei wichtig, dass der Brücken-Stummel frei zugänglich sei.

«Polizei und Rettungswesen nutzen den Stummel, um bei Unfällen rasch die Richtung wechseln zu können», so Hauser. Zudem werde er für Stauumleitungen und als Materiallager des Werkdienstes gebraucht. Das dauerhafte Absperren des Brücken-Stummels sei nicht sinnvoll und nicht erwünscht.

(rol)