Der Bund warnt vor diesen Fasnachtskostümen

In der Schweiz startet in den kommenden Tagen und Wochen an den meisten Ort die Fasnacht. Unzählige Kinder und Erwachsene werden sich dann wieder verkleiden und Konfetti regnen lassen.

Umfrage Gehen Sie verkleidet an die Fasnacht? Ja, ich habe jedes Jahr ein anderes Kostüm.

Ja, aber ich wechsle meine Verkleidung nicht jedes Jahr.

Man kann auch ohne Verkleidung an die Fasnacht.

Ich gehe nicht an die Fasnacht.

Mal sehen.

Dabei ist aber Vorsicht geboten. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) hat vier Fasnachtskostüme identifiziert, die möglicherweise gefährlich sein können.

Rückruf gestartet

Wie das BLV in einer Medienmitteilung schreibt, sind vier Kostüme des Importeurs Fortura AG leicht entflammbar. Die Kostüme entsprächen nicht den geltenden Sicherheitsbestimmungen. Es bestehe Verbrennungsgefahr.

Betroffen sind folgende Produkte: Kostüm Plüsch Löwe, Kostüm Vampirin (nur Kragen), Kostüm Banane und Kostüm Scary Clown (nur Kopfteil). Die fehlerhaften Produkte wurden in Filialen der World of Party AG. Die Fortura AG hat die betroffenen Kostüme umgehend vom Markt genommen und einen Rückruf gestartet.

(fur)