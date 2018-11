Zum 1. Advent gibts Wind, Regen und Wolken

Jedes Jahr stellt sich die gleiche Frage: Gibt es Schnee zu Weihnachten oder nicht? Eine zuverlässige Wetterprognose ist noch nicht möglich. Stefan Scherrer von Meteonews sagt: «Da müsste man schon einen Blick in die Kristallkugel wagen. Ob grüne oder weisse Weihnachten – alles ist möglich.»

Umfrage Was meinen Sie, gibt es dieses Jahr weisse Weihnachten? Das wäre wunderschön. Passiert immer seltener.

Ja! Ja! Ja!

Ich verbringe Weihnachten in den Bergen – da hat es genügend Schnee.

Das bezweifle ich stark. Weisse Weihnachten ist – zumindest im Flachland – schon so lange her.

Was man allerdings bereits in der nächsten Woche feststellen kann – der Samichlaus wird in seiner Kutte ins Schwitzen kommen. Bereits zum ersten Advent steigen die Temperaturen wieder auf über 10 Grad an. Scherrer: «Grund dafür ist eine zunehmend kräftige Westwindlage. Mit stark auffrischendem Südwestwind steigen die Temperaturen auf milde 11 bis 15 Grad.»

Wolken, Regen und viel Wind

Dies ist aber kein Grund, den Grill wieder hervorzunehmen und den Raclette-Ofen zu verstauen. Obschon die Temperaturen warm sind, wird es windig und regnerisch. Der Meteorologe: «Es erwartet uns stark bewölktes, windiges und zeitweise nasses Wetter.»

Warme Temperaturen im Dezember sind zwar keine Seltenheit, doch eine Woche über 10 Grad sind unüblich. Scherrer sagt: «Durch den Wind vom Atlantik kann es öfters über zehn Grad geben. Eine Woche zweistellige Temperaturen sind allerdings speziell.»

Durch das warme Wetter steigt auch die Schneefallgrenze an. Diese pendelt etwa zwischen 1600 und 2000 Metern im Verlauf der nächsten Woche. «Ein Wintereinbruch mit Schnee bis ins Flachland ist somit bis auf Weiteres nicht in Sicht.»

