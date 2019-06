Der Mai war dieses Jahr bis zu drei Grad zu kalt

Nach 13 zu warmen Monaten in Folge war der Mai 2019 verbreitet 2 bis 3 Grad zu kalt, vor allem im Osten zu nass und beidseits der Alpen zu sonnenarm, wie MeteoNews berichtet.

Am Wochenende um den 4./5. Mai etwa fielen in St. Gallen 19 Zentimeter Neuschnee. Rekord für den Monat Mai. Auch die Niederschläge waren vergangenen Monat überdurchschnittlich. Am Wochenende vom 20. - 22. Mai fielen innerhalb von 48 Stunden über 100 Liter Regen pro Quadratmeter.

Erster Sommertag am letzten Tag des Monats

Und: Es gab bis zum 30. Mai auf der Alpennordseite keinen einzigen Sommertag (Temperaturen über 25 Grad) mit Ausnahme von Sion und Visp. Erst am 31. Mai konnte dann zB. in Glarus und in Basel-Binningen noch ein Sommertag verzeichnet werden.

Sommerlich startet denn auch der Juni. Hoch Pia bringt Temperaturen von bis zu 29 Grad.

Die aktuelle Wetterprognose für das Wochenende:

(bla)