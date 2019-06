Der Regen kommt früher als gedacht

Der Pfingstsonntag und -Montag fallen ins Wasser. Schon früher als erwartet muss heute mit Regen gerechnet werden, wie Patrick Sutter von MeteoNews voraussagt. Zwar startete der Tag relativ mild und mit viel Sonne, schon gegen Mittag muss insbesondere in der Zentralschweiz und der Region Bern mit den ersten Regengüssen gerechnet werden. Aber auch in der Region Zürich und der Ostschweiz sind erste Regenfälle um den Mittag herum bereits möglich.

Der Sonntagnachmittag zeigt sich dann durchwegs bewölkt und regnerisch mit Temperaturen von 18 bis 21 Grad. Im Rheintal kann der Föhn für etwas höhere Temperaturen sorgen. Lokal muss auch mit Gewittern gerechnet werden. Ähnlich sieht es im Süden aus. Auch dort steigt das Thermometer nicht über 23 Grad und es wird nass.

Wetterbesserung erst am Donnerstag

In der Nacht auf den Pfingstmontag regnet es weiter. Regional kann es zu trockenen Abschnitten kommen, die Wolken zeigen sich aber in allen Teilen der Schweiz dominant. Das Gewitterrisiko steigt den Tag hindurch erneut und die Temperaturen bleiben bei 18 bis 20 Grad im Norden und 22 bis 23 Grad im Süden.

Ähnlich geht es auch die Woche hindurch weiter. Am Dienstag ist das Wetter weiterhin wechselhaft und immer wieder regnerisch. Tendenziell kommt es dann nochmals zu etwas mehr Niederschlag, der sich bis zum Mittwoch hinzieht. Erst am Mittwochnachmittag kann es wieder etwas sonniger werden. Am Donnerstag zeichnet sich dann aber eine deutliche Wetterbesserung ab.



