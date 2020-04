Der Schweiz droht eine Wespenplage

Wegen des warmen Wetters sind viele Insekten früher aus der Winterstarre erwacht als gewöhnlich. «In Zürich sind bereits Wespenköniginnen unterwegs. Normalerweise erwachen sie erst Anfang Mai aus ihrem Winterschlaf», sagt die Leiterin der Stadtzürcher Schädlingsprävention und -beratung, Gabi Müller, zum «Tages-Anzeiger».

Bereits 2018 und auch im Jahr 2015 begünstigte das Wetter die Wespenpopulationen. «Sollte es in den kommenden ein bis zwei Monaten schön und warm bleiben, dürfte es in diesem Sommer auch so sein», sagt Müller.

Wespen jagen Mücken und Fliegen

Die nächsten Tage seien entscheidend für das Wachstum der Wespenvölker. Ein längerer Kälteeinbruch oder starker Regen während einer längeren Zeit könnte die Population eindämmen, da so Königinnen sterben und ihre Nester zerstört werden könnten. Auch für Vögel seien die Königinnen eine leichte Beute, da sie allein unterwegs sind.

Auch wenn die Tiere bei einer Grillparty im Garten oder dem Brunch auf dem Balkon äusserst lästig werden können, hat eine hohe Anzahl an Wespen auch Vorteile: «Wespen verfüttern ihrer Brut andere Insekten wie Mücken und Fliegen», so Müller.

Ihre Nester bauen die Tiere etwa in Baumhöhlen, unter Dächern oder in Rollladenkästen. Wer bei sich zu Hause ein Nest entdeckt, kann dieses durch Fachleute umsiedeln lassen.

