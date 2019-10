So rechtfertigt Elsener sexistischen Beitrag

In der Satiresendung «Late Update» bezeichnete der Komiker Michael Elsener die Juso-Präsidentin Ronja Jansen im Beitrag «Froschmeier trifft Levrat und Zanetti» als «heiss» und «Miss Juso». Jansen reichte daraufhin Beschwerde ein.

Die SRG-Ombudsstelle gab ihr recht: Das Aussehen der Juso-Präsidentin sei ironisiert worden und damit sei sie auf ihr Äusseres reduziert und so diskriminiert worden.



Ronja Jansen (Quelle: Keystone)

Keine Entschuldigung im Tweet

In einem Tweet an Jansen rechtfertigt nun der Komiker seinen Beitrag als ein Stilmittel der Satire: «Frank-Walter Froschmeier hat einen bewusst politisch nicht korrekten Spruch gemacht, damit wir testen können, wie Christian Levrat auf solche Provokationen reagiert.» Das Wort «Entschuldigung» sucht man im Tweet von Michael Elsener jedoch vergebens.

Das SRF sagte in einer ersten Stellungnahme: «Die Satire nutzt Kunstfiguren, um Verhaltensweisen zu karikieren. Die Figur Frank-Walter Froschmeier ist ein deutscher Star-Reporter, der schlecht vorbereitet und mit miserablen Manieren seine Interviews führt», so Daniel Kaufmann, Senior Producer Comedy bei SRF. Die Figur sei so gestaltet, weil sie die Interviewten herausfordern soll. Man wolle zeigen, wie Politiker mit sexistischen Äusserungen im Alltag umgehen.



Michael Elsener (Quelle: Philippe Hubler)

