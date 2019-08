Bringt Regenwald-Drama den Grünen den Wahlsieg?

Im Amazonas-Becken brennt der Regenwald. Just zu diesem Zeitpunkt verkündet Wirtschaftsminister Guy Parmelin den Durchbruch bei den Verhandlungen um ein Freihandelsabkommen mit Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay – den sogenannten Mercosur-Staaten.

Kritische Bauern



Skeptisch gegenüber dem Mercosur-Deal der Schweiz ist auch der Bauernverband: «Die offizielle Schweiz verschliesst bei importierten Produkten beide Augen, wenn es um Umweltverschmutzung oder Regenwaldabholzung geht», sagt Direktor Jacques Bourgeois. So habe Bolsonaro 200 Pflanzenschutzmittel wieder zugelassen, die in der Schweiz verboten seien. Zudem warnen die Bauern vor «Hormonfleisch» aus Lateinamerika.



Die Medienstelle des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) betont dagegen, dass die Schweiz bislang fast kein Rindfleisch aus Brasilien importierte: «Daran dürfte sich mit dem Abkommen nichts ändern.» Zudem sei davon auszugehen, dass der Vertrag voraussichtlich dem fakultativen Referendum unterstehen werde. Das Volk hätte so das letzte Wort.



Kurz zuvor hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wegen der Amazonas-Brände angekündigt, das Mercosur-Abkommen der EU zu blockieren, Irland ebenso. Auch der Vorsitzende der Grünen-Fraktion im deutschen Bundestag, Anton Hofreiter, forderte in der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung» einen Stopp: Durch das Abkommen werde die «Vernichtungsspirale des Amazonas weiter beschleunigt». Der Grund liege auf der Hand: «Es wird abgeholzt und abgebrannt, um Platz für Soja und Export-Rinder auch für den europäischen Markt zu schaffen.»

Folgen für den Wahlkampf?

Auch hierzulande wächst nun der Widerstand gegen das Abkommen, das der Schweizer Exportwirtschaft einen erleichterten Zugang zu einem Markt mit 260 Millionen Einwohnern bringt. So haben bis gestern Abend fast 34’000 Personen eine Petition der NGO Campax unterschrieben. Diese verlangt, dass kein Abkommen «mit dem Regenwald-Zerstörer Jair Bolsonaro» geschlossen werden dürfe, das dem brasilianischen Präsidenten mehr Fleisch- und Sojaexporte erlaube und damit die Abholzung fordere.

Hatte die Klimadebatte nach der Hitzewelle vom Juli an Schwung verloren, entfachen die Amazonas-Brände nun auch die Klima-Debatte neu – wenige Wochen vor den Wahlen in der Schweiz. Laut Politikberater Mark Balsiger profitieren davon die Grünen, die seit Monaten im Umfragehoch sind: «Das Thema ist auf den sozialen Netzwerken sehr präsent.» Alle hätten mitbekommen, dass im Amazonas-Gebiet Tausende Waldbrände wüten.



«Alle haben die Brände mitbekommen»



«Wenn die Grünen das Thema geschickt bewirtschaften, können sie den Schwung in die heisse Phase des Wahlkampfes mitnehmen», so Balsiger. Für die SVP komme das Thema hingegen zu einem ungünstigen Zeitpunkt. SVP-Chef Albert Rösti hatte letzte Woche nach der Präsentation des Wurmplakats bereits frohlockt, «dass man jetzt in der Schweiz nicht mehr nur über den Klimaschutz spricht».



Grünen-Präsidentin Regula Rytz sagt: «Die Brände im Amazonas-Becken und das Freihandelsabkommen sind nur ein Bereich mehr, der sichtbar macht, dass die Wirtschaft heute auf Kosten der Umwelt lebt.» Anstatt den Schutz des Regenwaldes zu stärken, öffne die Schweiz den Markt für Fleisch von Agrarkonzernen, die Profit auf Kosten der grünen Lunge im Amazonas machten. Gingen die ökologischen Kräfte gestärkt aus den Wahlen vom 20. Oktober, hätten diese die Chance, das Mercosur-Abkommen im Parlament zu kippen.

«Regenwald ist nicht wegen Freihandel in Gefahr»



Dass der Regenwald die Wahlen entscheidet, bezweifelt Jan Atteslander, Mitglied der Geschäftsleitung von Economiesuisse: «Umweltthemen sind zwar relevant, aber das Abkommen ist zu technisch und wird erst nach dem Wahlkampf ins Parlament kommen.» Dass gewisse Parteien das Abkommen nun blockieren möchten, ist für ihn unverständlich. «Der Regenwald in den Mercosur-Staaten ist nicht wegen des Freihandels mit der Schweiz in Gefahr.»



Die Regenwaldabholzung sei seit Jahrzehnten ein Problem und eine Folge des Siedlungsdrucks und der weltweit steigenden Nachfrage nach Agrarrohstoffen. Der Schweizer Markt sei vor allem für Fleischproduzenten aus den Mercosur-Staaten interessant, die Produkte im oberen Qualitätssegment herstellen. «Diese können Nachhaltigkeitsstandards gut einhalten.»

