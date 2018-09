Am Montag kommt der Schnee

Am Sonntag strahlt noch die Sonne, doch bereits am Montag wird es deutlich kühler. Der Winter gibt sein Debüt in diesem Jahr und die ersten Flocken fallen bis auf 1200 Meter hinab.

In einer Medienmitteilung von «Meteonews» heisst es: «Oberhalb von rund 1500 Metern dürfte es weiss werden.» Die Meteorologen erwarten eine leichte Schneeschicht von «etwa 5 bis 15 Zentimeter». Ab 2000 Meter liegt gar ein halber Meter drin.

Am Dienstag scheint wieder die Sonne

Der Montag ist geprägt von vielen Wolken entlang der Alpen und im Flachland dürfte es immer wieder zu Regenschauern kommen.

Bereits am Dienstag verbessert sich das Wetter allerdings markant und zu Beginn der zweiten Wochenhälfte zieht ein Hoch über die Schweiz. Vor allem am Morgen zieht jedoch im Flachland ein zäher Nebel auf.

(fss)