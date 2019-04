Schneefallgrenze sinkt am Samstag auf 700 Meter

Wechselhaft und relativ kühl präsentierte sich der April. Ähnlich verläuft der Start in den Mai. Der Mittwoch verspricht, etwas milder zu werden, wie Meteonews in einer Mitteilung schreibt.

In der zweiten Wochenhälfte zeigen der Wetter- und Temperaturtrend allerdings wieder nach unten. Am Samstag gelangt markant kältere Luft polaren Ursprungs zur Alpennordseite – die Schneefallgrenze sinkt auf 700 Meter.

Bodenfrost droht

Am Sonntagmorgen sind laut Meteonews Flocken bis in tiefe Lagen denkbar. Tagsüber steigt die Schneefallgrenze leicht an, für die Jahreszeit bleibt es aber deutlich zu kalt. Die Temperaturen verharren im einstelligen Bereich.

Am Sonntag soll sich das Wetter beruhigen – wird die Nacht klar, droht am Montagmorgen nicht nur Boden-, sondern mitunter auch leichter Hüttenfrost. Vor allem für die Landwirtschaft könnte dies problematisch werden.



Die aktuellen Wetterprognosen von Meteonews.

(scl)