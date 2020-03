Die Vorboten des Winters sind schon da

Es wird nochmals kalt: «Am Sonntag kommen Niederschläge auf, mit aufkommender Bise sinken die Temperaturen, die Schneefallgrenze fällt unter 1000 Meter», teilt Meteonews mit. Bis in tiefe Lagen könne der in der Nacht auf Montag Schnee fallen. «Somit dürfte es vielerorts, auch im Flachland, eine weisse Überraschung geben», heisst es weiter.

Bereits am Sonntagvormittag zeigten sich in einzelnen Landesteilen die Vorboten der Kaltfront: So gab es etwa im Nordosten des Landes bereits erste Regenschauer. Auch in den Kantonen Bern und Fribourg fielen die ersten Niederschläge.

Ab Dienstag gibt es am Morgen wieder #Frost, am Mittwoch 1. April (kein Scherz) sind die Minima nahe den jemals gemessenen #Aprilminima. Dieses beträgt z.B. für Kloten -5,9 Grad vom 13.4.1986. Da kommen wir wohl knapp nicht ran. (rp) pic.twitter.com/EFQwk5eQ6P — MeteoNews (@MeteoNewsAG) March 29, 2020

Der starke Biswind bringe zudem eisige Temperaturen mit sich. Ab Dienstag sei mit Frost zu rechnen, am Mittwoch sollen die Temperaturen zudem Werte nahe den tiefsten jemals gemessenen Temperaturen im April erreichen, schreibt der Wetterdienst auf Twitter.

Schäden an Pflanzen wegen Frost

Die Schneefallgrenze könne schon am Sonntagabend auf bis zu 500 Meter sinken, schreibt auch SRF Meteo in einem Tweet. Nach den frühlingshaften Temperaturen vom Wochenende würde es nun wieder deutlich kälter.

Mit der #Sommerzeit bringt heute eine #Kaltfront im Norden viele Wolken☁️, am Nachmittag verbreitet Regen🌧️ und Abkühlung. Dazu frischt kühler Nordwind🌬️ und die #Bise auf. Am Abend sinkt die #Schneefallgrenze auf 800 bis 500 m❄️. ^ja pic.twitter.com/gE7IcDmi7X — SRF Meteo (@srfmeteo) March 29, 2020

Bereits vergangene Woche sanken die Temperaturen verbreitet unter die Nullgradgrenze. Deshalb werden beispielsweise in der Landwirtschaft Blüten geschützt, indem sie mit Wasser besprüht werden. Auch Frostkerzen kamen vergangene Woche bereits zum Einsatz.

Der #Frost der letzten beiden Tage hat beispielsweise den #Magnolien sichtbar zugesetzt, wie ein Vergleich von vorgestern mit heute zeigt (Bilder Roger Perret). Nach weiteren zwei Frostnächten werden sich die Blütenblätter noch mehr braun verfärben. (rp) pic.twitter.com/ytmAVcxcZg — MeteoNews (@MeteoNewsAG) March 24, 2020

