Die Zersiedelungsinitiative stürzt ab

Die Zustimmung ist dramatisch eingebrochen: Rund zwei Wochen vor dem Urnengang lehnen 62 Prozent die Zersiedelungsinitiative der Jungen Grünen ab. Nur noch 37 Prozent sprechen sich laut der jüngsten Tamedia-Abstimmungsumfrage dafür aus, dass die Gesamtfläche der Bauzonen in der Schweiz auf dem heutigen Stand eingefroren wird. Bei der letzten Umfrage Anfang Monat wollte noch eine knappe Mehrheit ein Ja in die Urne legen.

Auch die Städte kippen ins Nein

Hat die Initiative vor wenigen Wochen noch eine breitere Unterstützung genossen, wird sie derzeit nur noch von den Wählern der Grünen (79 Prozent Ja) und der SP (54 Prozent Ja) mehrheitlich unterstützt. Gross ist die Skepsis im bürgerlichen Lager. Die Anhänger von SVP, FDP und CVP lehnen die Vorlage inzwischen sehr deutlich ab.

Weiter zeigt die Umfrage, dass die Stimmung in den Städten ebenfalls gekippt ist: Auch dort wollen nur noch 40 Prozent der Stimmberechtigten ein Ja in die Urne legen. Mit 38 beziehungsweise 34 Prozent Jastimmen ist die Unterstützung in der Agglomeration und auf dem Land noch etwas tiefer.

Streit um teurere Mieten

«Ernüchternd» sind die Resultate für Luzian Franzini, Co-Präsident der Jungen Grünen. Er erklärt den Trend zum Nein damit, dass das Kampagnenbudget mit etwas mehr als 250’000 Franken weit unter jenem der Gegner liege. Zudem würden diese gezielt Verwirrung stiften und behaupten, dass die Boden- und Mietpreise bei einem Ja steigen würden. Das bestreitet Franzini: «Wer in die Höhe baut, kann mehr Wohnraum auf weniger Fläche schaffen. Das Angebot muss also nicht kleiner werden und die Miete damit nicht höher.»

Der FDP-Nationalrat und Gewerbeverbandsdirektor Hans-Ulrich Bigler will nicht über das Geld diskutieren: «Das ist der Standardvorwurf. An der Urne hat die Nase vorn, wer die besseren Argumente hat.» Die Bevölkerung erkenne, dass bei einem Einfrieren der Bauzonen die Mieter die Zeche bezahlen würden. «Investoren werden die höheren Bodenpreise auf die Mieter abwälzen.» Hinzu komme, dass die Initiative die Zersiedelung noch fördere, indem vermehrt in den Agglomerationen gebaut werden müsste, wenn in den Zentren das Bauland knapp werde.

Verschärftes Raumplanungsgesetz als wichtiges Argument

Noch wichtiger als die Furcht vor höheren Mieten ist gemäss der Umfrage das Gegenargument, dass die Zersiedelung mit dem revidierten Raumplanungsgesetz bereits wirksam gebremst werde. Das Gesetz verlangt von Kantonen und Gemeinden mit zu grossen Baulandzonen, dass sie diese verkleinern.

Auf der Seite der Befürworter ist derweil die Sorge um den Verlust des Grünlandes das Hauptargument: Es könne nicht angehen, dass jede Sekunde fast ein Quadratmeter Grünland überbaut werde.

11'853 Personen aus der ganzen Schweiz haben am 24. und 25. Januar online an der dritten Welle der Tamedia-Abstimmungsumfrage zur eidgenössischen Vorlage vom 10. Februar teilgenommen. Die Befragungen werden in Zusammenarbeit mit der LeeWas GmbH der Politikwissenschaftler Lucas Leemann und Fabio Wasserfallen durchgeführt. Sie gewichten die Umfragedaten nach demografischen, geografischen und politischen Variablen. Der Fehlerbereich liegt bei 1,5 Prozentpunkten. Weitere Informationen gibts hier.



(daw)