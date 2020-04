Der erste Sommertag auf der Alpennordseite

Bereits vor einer Woche, am Karfreitag, erlebte die Schweiz ihren ersten Sommertag. In Locarno-Monti im Kanton Tessin wurde eine Temperatur von 25,0 Grad gemessen, wie der Wetterdienst SRF Meteo mitteilte. Heute, eine Woche später, gab es auch den ersten Sommertag auf der Alpennordseite. In Leibstadt AG stieg das Thermometer auf eine Temperatur von 25 Grad.

Ein Sommertag zu dieser Jahreszeit ist früh, teilten die Meteorologen bereits vor einer Woche mit. Im Vergleich zum langjährigen Mittel von 1981 bis 2010 ist der April aktuell 1,5 bis 3 Grad wärmer.

Heute wurde die #Sommermarke von 25 Grad erstmals in diesem Jahr im Norden erreicht, und zwar in #Leibstadt mit exakt 25.0 Grad. Bei einigen anderen Stationen wurde die Sommermarke nur knapp verfehlt. (rp) pic.twitter.com/67JUhoGGU5 — MeteoNews (@MeteoNewsAG) April 17, 2020

Und grosser Regen ist in nächster Zukunft ebenfalls nicht in Sicht. Vielerorts sind die Böden zurzeit staubtrocken. Das letzte Mal verbreitet nass wurde es am 29. und 30. März, wie der Wetterdienst Meteonews am Montag mitteilte. Allerdings hielten sich die Niederschlagsmengen mit 5 bis lokal etwas über 10 Millimetern in Grenzen. Und auch zuvor hatte es während rund zwei Wochen kaum Niederschlag gegeben.



(hua/sda)