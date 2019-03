SVP-Frauen und Secondas kämpfen gemeinsam

So viele Frauen wollten noch nie auf einen Schlag ins Parlament: 451 haben sich bis am Freitagmorgen im Rahmen der Aktion «Helvetia ruft» für eine Kandidatur entschieden, wie Kampagnenleiterin Jessica Zuber sagt (siehe Box). Eine von ihnen ist Ylfete Fanaj (SP) aus Luzern, die für den Nationalrat kandidiert.

Umfrage Finden Sie eine solche Aktion notwendig? Ja. Es braucht mehr Frauen in der Politik, egal, wie.

Ich weiss es nicht.

Nein, für mich ist die Untervertretung der Frauen kein Problem.

Den Ansatz finde ich gut, die Aktion selber sagt mir nicht so zu.

«Helvetia ruft»

«Eine Regierung und ein Parlament, denen nur oder grossmehrheitlich Männer angehören, repräsentieren unsere Bevölkerung nicht», steht auf der Website der Aktion «Helvetia ruft». Ihr Ziel ist es, mehr Frauen ins Parlament zu bringen. Aktuell macht der Frauenanteil im Nationalrat rund ein Drittel aus, im Ständerat 13 Prozent. «Helvetia ruft» soll das ändern: Die Aktion unterstützt Frauen aus allen politischen und gesellschaftlichen Kreisen bei der Kandidatur fürs nationale Parlament. Am 20. Oktober wird gewählt. Hinter der Aktion stehen «Operation Liberon» und «Alliance F» sowie namhafte Politikerinnen aus allen Parteien.

Die Kauffrau und Sozialarbeiterin wurde in Kosovo geboren. Mit neun Jahren kam sie in die Schweiz, seit 14 Jahren ist sie SP-Mitglied, zuerst sass sie im Stadtparlament, dann im Kantonsrat und heute ist sie Fraktionschefin.

Gleichberechtigung und Chancengleichheit

«Helvetia ruft» sei ein Puzzleteil von vielen, wenn es darum gehe, mehr Frauen in die Politik zu bringen, sagt Fanaj. «Es braucht parteipolitisches, zivilgesellschaftliches und persönliches Engagement. Alles, was die Frauen motiviert, ist notwendig.» Gleichberechtigung und Chancengleichheit seien Themen, für die sie sich einsetzen wolle. Durch ihre Erfahrungen als Seconda und ihre Arbeit als Sozialarbeiterin erlebe sie täglich, wie Personen etwa mit Migrationshintergrund oder Handicaps benachteiligt würden.

Warum es mehr Frauen in der Schweizer Politik braucht? «Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Frauen machen die Hälfte der Bevölkerung aus. Es gehört zum Wesen der Demokratie, dass alle Bevölkerungsgruppen angemessen vertreten sind», sagt Fanaj. Dass Frauen aus allen politischen Ecken bei «Helvetia ruft» mitmachen, sei gut. Entscheidend sei, dass möglichst viele Frauen gewählt würden und durch ihre Vorbildfunktion andere Frauen motivierten. «Dass auch Bürgerliche dabei sind, begrüsse ich. In diesen Kreisen braucht es ebenfalls mehr politisch aktive Frauen.»

Bezahlbare Gesundheitspolitik und ein sichere Schweiz

Auch Stephanie Ritschard (SVP) aus dem Kanton Solothurn gehört zur Aktion. Die Kantonsrätin und Heilpraktikerin sagt: «Viele Frauen können und möchten die Männerdomäne Politik bereichern.» Bei einer Wahl in den Nationalrat würde sie sich für eine bezahlbare Gesundheitspolitik, in der Familienpolitik und für die allgemeine Sicherheit einsetzen. Sie kämpfe gegen die Anbindung an die EU und das Rahmenabkommen.

Sie sei gegen staatlich diktierte Quotenfrauen und finde «Helvetia ruft» deshalb so wichtig: «Solange Frauen in Wirtschaft und Politik untervertreten sind, braucht es solche Aktionen, um Frauen wachzurütteln, damit sie mitreden und mitgestalten können.» Obwohl sie sich von der SVP-kritischen Haltung der Organisationen hinter «Helvetia ruft» – namentlich Alliance F und Operation Libero – distanziere, finde sie es wichtig, die Aktion zu unterstützen. «‹Helvetia ruft› hat es geschafft, Frauen aus allen Parteien einzuladen.»

«Helvetia ruft»

«Frauen eine öffentliche Plattform geben»

Marianne Binder, Aargauer Ständeratskandidatin und Präsidentin der CVP-Kantonalpartei, sagt hingegen: «Klar möchte ich als Frau gewählt werden. Das bedeutet aber nicht, dass ich den Anspruch erhebe, gewählt zu werden, weil ich eine Frau bin.» Frau-Sein sei kein Programm. Leistung und politisches Profil würden zählen.

In einem offenen Brief wandte sich Binder an «Helvetia ruft». Die Absicht der Aktion, Frauen für Kandidaturen zu animieren, finde sie gut, doch viel wichtiger seien Plattformen, die man Frauen bieten müsse. Es gehe darum, ihnen viel früher als kurz vor den Wahlen Auftrittsmöglichkeiten zu schaffen. Vernetzungsarbeit sei anstrengend, aber notwendig. So würden Männer etwa in Sendungen wie «Arena» und «Club» im Schnitt dreimal häufiger eingeladen. «Wie sollen wir Vorbilder sein und Frauen dazu bewegen, sich politisch zu betätigen, wenn wir in der Öffentlichkeit kaum stattfinden?»

Frauen auf Listen zu priorisieren sei nicht zielführend. «Ich setze einem Mann sicher nicht aus Prinzip eine Frau vor die Nase», so Binder. Nichtsdestotrotz oder gerade deshalb, weil das Geschlecht kein Kriterium sei, freue es sie, dass auf der Liste der CVP Aargau mehr Frauen als Männer kandidieren.

(jk)