Deshalb leben Fussgänger jetzt gefährlich

Die Bilanz ist erschütternd: In den letzten zwei Wochen wurden mindestens 19 Personen beim Überqueren eines Fussgängerstreifens auf Schweizer Strassen verletzt. Mehrere mussten mit schweren Verletzungen ins Spital. Ein zehnjähriger Bub konnte nicht mehr gerettet werden.

Zwar gibt es in den Wintermonaten generell mehr Unfälle auf Fussgängerstreifen, die momentane Häufung ist aber auch für Experten überraschend. Hauptgrund für die Unfälle ist die Dunkelheit. Am gefährlichsten sei die Zeit zwischen 17 und 18 Uhr, sagt Thomas Schweizer von Fussverkehr Schweiz. «Nach der Zeitumstellung Ende Oktober ist es in der Feierabendspitze bereits dunkel.»

Unaufmerksamkeit und unvorsichtiges Überqueren

Laut Nicolas Kessler von der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) ist die Sicht im Winter auch wegen des Wetters eingeschränkt: «Schlechtes, düsteres Wetter stellt ein Risikofaktor dar.» Er ergänzt, dass auch zwischen 7 Uhr und 8 Uhr besonders viele Unfälle geschehen würden. Statistiken zeigten weiter, dass über 50 Prozent der Unfälle von den Autolenkern verschuldet würden, rund 30 Prozent durch die Fussgänger, erklärt Kessler. Während bei Autofahrern Unaufmerksamkeit als Hauptursache gelte, sei es bei Fussgängern unvorsichtiges Überqueren.

Um die Zahl der Unfälle mit Fussgängern zu verringern, fordert Fussverkehr Schweiz Tempo 30 auch auf den Hauptachsen. «Doch das ist leider noch nicht mehrheitsfähig», sagt Schweizer. Aus Gründen der Verkehrssicherheit wären aber Geschwindigkeitsreduktionen bei Dunkelheit zu diskutieren.

Blickkontakt wird empfohlen

Fussgänger können sich selber besser schützen: Dunkle Kleidung sei sicherlich nicht empfehlenswert, sagt Schweizer. Kessler stimmt zu: «Auch lichtreflektierende Materialien an bewegten Körperstellen werden von uns empfohlen. Weiter raten wir dazu, dass Fussgänger und Autolenker Blickkontakt aufnehmen.» Fussgänger sollten sich zudem zuerst vergewissern, dass das heranfahrende Fahrzeug rechtzeitig bremsen kann, bevor sie den Fussgängerstreifen überschreiten.





(jk)