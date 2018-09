Darum leiden wir unter ausbleibenden Likes

US-Rapper Kanye West fordert via Twitter, dass Like- oder Followerzahlen auf Social Media in Zukunft ausgeblendet werden können. Die Sichtbarkeit habe einen negativen Einfluss auf unser Selbstwertgefühl, begründet dies der Rapper.

«Was die Anzahl Likes oder Follower, die wir haben, mit uns macht, ist ambivalent. Einerseits kann es unser Wohlbefinden fördern, wenn wir viele Likes erhalten, andererseits verstärken Likes den sozialen Druck, den wir verspüren», sagt Medienpsychologe Daniel Süss von der ZHAW. Erhalte jemand wenig Likes, könne dies je nach Umständen bewirken, dass sich diese Person missachtet und blossgestellt fühle.

Die Möglichkeit, die Like- oder Followerzahl zu verbergen – und kein komplettes Verbot der Like-Funktion – befürworte er, so Süss. Fühle man sich dadurch verunsichert, dass ein Bild auf Instagram nur 50 statt 90 Likes erhalten würde, sei die Option, die Anzahl Likes verstecken zu können, durchaus eine Erleichterung. «Aber: Man kann nicht nicht kommunizieren. Wenn jemand die eigenen Likes versteckt, löst das Interpretationen durch die anderen Nutzer aus.»

Alltag entscheidender als Insta-Likes

Die Reaktionen und der Zuspruch, die wir im Alltag direkt von anderen erhielten, seien noch immer wichtiger als die Likes auf Facebook und anderen sozialen Medien. «Wenn jemand ein tiefes Selbstwertgefühl hat, weil er im direkten Kontakt nie viel Selbstvertrauen aufbauen konnte, kann es schwierig sein, wenige Likes zu erhalten», sagt Süss. Social Media Nutzer, die selbstsicher seien und in der Realität genügend Wertschätzung erhielten, würden die Likes hingegen gelassener nehmen.

Für Kanye West sei es einfach, eine solche Forderung zu stellen, sagt der Medienpsychologe Stefan Caduff. West habe mehrere Millionen Follower, die Forderung sei auch eine Möglichkeit, sich ins Gespräch zu bringen. Likes und Follower hätten eine bestimmte Rolle, die sie erfüllten: «Ein Influencer mit vielen Followern hat die Möglichkeit, zu bestimmen, was im Gespräch ist und was gefallen soll. Viele Follower zu haben, entspricht einer guten Sendezeit im Fernsehen von früher.»

«Likes zeigen, was angesagt ist»

«Hat etwas viele Likes, dann gefällt es. Hat jemand viele Follower, dann interessiert die Meinung dieser Person. Social Media ermöglicht uns ganz einfach die Kommunikation mit anderen und hilft uns dabei, zu erkennen, was angesagt ist», sagt Caduff. Würden wir uns mit den genannten Personen oder Dingen beschäftigen, seien wir konform und zugehörig. Für viele Menschen sei der Drang nach Zugehörigkeit ein Grundbedürfnis. Natürlich gebe es auch solche, die auf Social-Media-Accounts verzichteten und sich Interessen individuell aussuchen würden.

Süss ergänzt: «Es gibt Leute, die sich nicht konform verhalten wollen und die Vielfältigkeit unserer Zeit ausnutzen.» Für deren Interessenbildung seien Likes kaum entscheidend. Sie würden sich offline, im Freundeskreis, austauschen. Es sei aber korrekt, dass entsprechende Bewertungen heute eine grosse Rolle spielten: «Ein gutes Beispiel ist Tripadvisor, die Leute wählen ihr Hotel nach den Online-Bewertungen anderer Nutzer aus.»

Rapper behauptet: Fehlende Likes führen zu Selbstmord



West ging auf Twitter noch weiter. So würden sich Menschen aufgrund von ausbleibenden Likes das Leben nehmen, behauptet er. Süss sagt: Würden Menschen in ihrem sozialen Netzwerk systematisch ignoriert, könne das zu einer Form von Cybermobbing werden. Das wiederum könne als sehr verletzend und demütigend erlebt werden. «Dass es zu Selbstmordgedanken kommt, braucht aber immer eine Vorgeschichte, die nicht einfach aus wenigen Likes besteht.» Diese Ansicht teilt Caduff: Dass fehlende Likes zum Suizid führten, sei klar überrissen.

Social Media ohne Likes?

Und was wäre, wenn Likes oder Follower gänzlich abgeschafft würden? «Das wäre der Untergang der sozialen Medien, wie wir sie heute kennen. Wieso sollten wir ein Bild posten, wenn wir keine Reaktion darauf erhalten können? Wir brauchen den Austausch mit anderen und wollen sehen, wie etwas ankommt», so Caduff.

Unabhängig davon, ob Likes sichtbar sind oder nicht: «Was wirklich entscheidend ist, ist die Art, wie wir Likes interpretieren und welche Bedeutung wir ihnen zugestehen: Wenn ich auf Instagram einen Like erhalte, bedeutet das nicht, dass ich ein guter Mensch bin», hält Caduff fest. Auch Süss sagt: «Den eigenen Selbstwert bilden wir im alltäglichen Umgang mit anderen. Likes sollten bestenfalls als eine Art Zusatzinformation betrachtet werden.»

