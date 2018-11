Liess die Mobiliar eine falsche Frau beschatten?

Direkt nach dem Autounfall war alles ganz normal: Heidi Müller* füllte das Unfallprotokoll aus, nachdem ein Auto ungebremst in das Heck des Wagens der damals 43-Jährigen gekracht war. Sie schlug ihren Kopf zuerst an der Kopfstütze an, dann wurde er nach vorne geschleudert.

«Später spürte ich dieses Surren und Summen im ganzen Körper», so Heidi Müller zum «Beobachter». Es folgten Kopf- und Nackenschmerzen, die sie bis heute, zehn Jahre nach dem Unfall, quälen. Nach vielen ärztlichen Abklärungen wurde ein Schleudertrauma diagnostiziert.

Von der Suva erhält die Verunfallte 2500 Franken Rente wegen Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit zu 48 Prozent. Auch die Versicherung der Unfallverursacherin, die Schweizerische Mobiliar, wurde zur Kasse gebeten. Sie liess die Frau aber zunächst von Detektiven überwachen, wie es im Bericht weiter heisst. Im Jahr 2011 habe Heidi Müller 50'000 Franken erhalten - vergleichbare Fälle würden oft ein Vielfaches kosten, wie «der Beobachter» weiter schreibt.

Schwester observiert

Heidi Müller fordert fünf Jahre später die Einsicht in ihre Akten, inklusive Überwachungsvideos. «Es war ein Schock. Neben meinen Bildern waren da auch zwei Berichte über eine Observation in Australien aus dem Jahr 2010», sagte sie gegenüber dem Konsumentenmagazin. Doch war sie in dieser Zeit nie dort, wie auch den australischem Movement Records zu entnehmen sei. Demzufolge hat Müller das Land 2009 verlassen und seither nie mehr besucht. Auf den Aufnahmen sei ihre in Australien wohnhafte Schwester zu sehen.

Auch sei das Material der Suva zugänglich gemacht worden. Dies zeige, wie leichtfertig die Versicherungen mit dem Datenaustausch umgehen würden, wie Müllers Anwalt im Bericht festhält.

Seit der Observierung leidet Heidi Müller unter Verfolgungswahn und besucht mittlerweile eine Psychotherapie.

Anwalt hatte Überwachungsergebnisse anerkannt

Auf Anfrage von 20 Minuten verweist Pressesprecher Kurt Messerli auf die bereits gemachte Stellungnahme der Mobiliar: Der damalige Anwalt der Frau habe in die Überwachungsergebnisse eingesehen. Die Frau war anwaltlich vertreten und hat das Vergleichsangebot der Mobiliar am 6. Dezember 2011 unterschriftlich anerkannt. Eine Neuverhandlung des Falles sei deshalb nicht angezeigt. Die Mobiliar geht weiterhin davon aus, die richtige Frau observiert zu haben.

Dass die Aufnahmen keinen Aufschluss über die von der Frau beschriebenen Kopf- und Nackenschmerzen geben, wollte Messerli nicht kommentieren.

*Name geändert

(kat)