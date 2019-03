Deutscher rief zu Gewalt gegen Keller-Sutter auf

Wie viele erfolgreiche Politikerinnen muss sich auch Bundesrätin Karin Keller-Sutter (FDP) regelmässig Kritik anhören, die weit unter die Gürtellinie zielt. Jetzt zeigen Recherchen der «SonntagsZeitung», dass gegen Keller-Sutter im Dezember 2017 eine besonders heftige Attacke erfolgte.

Damals war sie gerade zur Ständeratspräsidentin gewählt worden - in den Medien gab es Kritik an den angeblich hohen Kosten der Feier zu ihren Ehren. Ein 34-jähriger deutscher Staatsbürger, der seit der Kindheit in der Ostschweiz wohnt, las einen solchen Artikel - und geriet darob in Rage. Er schrieb: «Die Schlampe gehört in en indische Bus, ellei, nachts am 3...».

Das Untersuchungsamt Gossau SG hat den freischaffenden Künstler am 22. Mai 2018 wegen öffentlichen Aufrufs zu einem Verbrechen und wegen Beschimpfung verurteilt.

(20 Minuten)