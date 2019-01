Diese Technologie wird dein Leben verändern

Diese Woche war die ganze Welt zu Besuch in Davos. Eine optimale Gelegenheit auch für die ETH, sich in einem öffentlich zugänglichen Pavillon nationalem und internationalem Publikum zu präsentieren. Unter dem Motto «Rethinking Design» stellten ETH-Wissenschaftler ihre wegweisenden Projekte vor. Im Fokus lagen dabei Roboter und Technologien, die dein Leben verändern können. Wir haben uns in Davos fünf davon näher angeschaut.

Selbstauflösende Magnesium-Implantate

Fast jeder, dem schon einmal ein komplizierter Knochenbruch diagnostiziert wurde, hat es schon erlebt: Nachdem die Ärzte einem mit viel Metall den Bruch fixieren, müssen sie die Schrauben wegen Infektionsgefahr nach dem Heilungsprozess wieder herausnehmen – vor allem bei Kindern im Wachstumsprozess. ETH-Wissenschaftler haben nun Implantate aus destilliertem Magnesium entwickelt, die vom Körper nach einer gewünschten Zeit selber abgebaut werden. Eine mühsame Nachfolge-OP wird somit überfällig. Erste klinische Tests werden derzeit durchgeführt.

Silikon-Objekte aus dem 3-D-Drucker

Bisher konnte man mit dem 3-D-Drucker nur Plastik, Keramik oder Metalle drucken. Das ETH-Spinoff Spectroplast hat nun eine Methode entwickelt, um auch Silikon zu drucken. Obwohl es das Unternehmen erst seit vier Monaten gibt, will es mit dem bahnbrechenden Silikon-Druck bald die Welt erobern. In Zukunft sollen so einfach und günstig personalisierte medizinische Produkte wie etwa Gehörhilfen, Schnarch- und Dentalprothesen oder Gefässstützen – sogenannte Stents – auf Knopfdruck produziert werden.

Ressourcenbewusstes Bauen

Gemäss dem ETH-Team um Philippe Block muss grundlegend darüber nachgedacht werden, wie und mit welchen Methoden man baut. Denn ab 2050 würden die Ressourcen zur Neige gehen, die man nach traditioneller Methode dafür benötigt: Sand, Stahl, Beton. Die Wissenschaftler verbinden daher historisch geometrische Architektur mit neuer Technologie und zeigen, dass mit der neuen Bauweise bis zu 70 Prozent Baumaterial eingespart werden kann, ohne die Integrität des Bauwerks zu verschlechtern.

Mit dem 4-D-Design direkt ins All

Das ETH-Team um Kristina Shea druckt nicht nur drei-, sondern sogar vierdimensional. Die vierte Dimension ist dabei die Zeit. Durch Temperatur- oder Druckunterschiede verändert sich das gedruckte Material, wird grösser, entfaltet sich oder baut sich sogar selber auf. Schwere Batterien, Elektronik oder konventionelle Motoren wären ein Ding der Vergangenheit. Genutzt werden soll die Technologie in Zukunft etwa in der Raumfahrt oder bei Ersatzteilen in der Automobilindustrie: Wer möchte nicht ein Auto, dessen Oberfläche sich je nach Geschwindigkeit optimal anpassen kann, um möglichst wenig Sprit zu verbrauchen.

Bau dir deinen eigenen Roboter

Wer sich mit «Lego Mindstorms» kleine Roboter zusammengebaut und programmiert hat, wird das ETH-Projekt aus dem Departement für Computer Science lieben. Mit der entwickelten Software soll es in Zukunft möglich sein, eigene Roboter für individualisierte Aufgaben, etwa die Mithilfe beim Abwasch oder Staubsaugen, per 3-D-Drucker zu fertigen, ohne dass man gleich ein kleines Vermögen dafür ausgeben muss.