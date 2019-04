Die SVP schlittert immer tiefer in die Krise

Nach Zürich hat die grüne Welle auch die Kantone Basel-Landschaft und Luzern erfasst: So legen die Grünen bei den kantonalen Wahlen im Baselbiet um 6 auf 14 Sitze zu. Die SVP büsst dagegen 7 ihrer vormals 28 Mandate ein. Sie wird von der SP als stärkste Partei überholt, die neu auf 22 Sitze kommt (+1).

In Luzern zeigt sich am Wahlsonntag ein ähnliches Bild: Die SVP büsst 7 ihrer 29 Sitze im Kantonsparlament ein, ihre Parteistärke bricht um 4,5 Prozentpunkte ein. Die GLP erobert 8 Sitze (+3). Die Grünen holen mit 14 Sitzen gar doppelt so viele Sitze wie noch 2015. Damit haben die Grünen in den Kantonen seit 2015 über 40 Sitze gewonnen, die SVP verlor im gleichen Ausmass. Entsprechend gross ist der Jubel im links-grünen Lager. Grünen-Präsidentin Regula Rytz und SP-Nationalrat Cédric Wermuth sind auf Twitter euphorisch:

Sieht nach kräftigem #Grünrutsch aus in LU und in BL, und auch die #SP legt zu! Grossartig! Das ist eine ausgezeichnete Ausgangslage für die nationalen Wahlen! Danke an @Gruene_LU und @grueneBL und @GrueneZuerich für diese Steilvorlage. Kompetenz & Bewegung: weiter so! @GrueneCH — Regula Rytz (@RegulaRytz) March 31, 2019

Ein Linksrutsch in den Kantonen

«Die Grüne Welle rollt weiter», sagt Politologe Mark Balsiger zum Resultat. Gewinne von Grünen und GLP sowie Verluste der SVP seien das Muster der Frühlingswahlen. «Die Erfolge der Grünen im konservativen Luzern sind spektakulär, auch wenn sie Glück hatte mit Listenverbindungen.» Zugleich leide die FDP nach drei Jahren solider Sitzgewinne am Greta-Effekt.

Die SVP habe innert einer Woche drei empfindliche Niederlagen erlitten. «Der eine Pol schmilzt, der andere wächst wieder.» Das führe zu einem Linksrutsch. Ganz offensichtlich gelinge es den grünen Parteien, die Wähler stärker zu mobilisieren. «Dass SVP-Vertreter den Klimawandel leugnen, sorgt nun auch parteiintern für Kritik.» SVP-Chef Rösti sei in einer schwierigen Situation im Wahljahr: «Niederlagen demobilisieren, während Wahlsiege ungeheure Energien freisetzen können.»

«Die SVP darf nicht auf den Klima-Hype aufspringen»

Die SVP hält trotz der Niederlagen in den Kantonen an ihrer Klimastrategie fest. Bundesrat Ueli Maurer warnte im «SonntagsBlick»: «Die Partei darf nicht auf den Klima-Hype aufspringen. Das wäre völlig unglaubwürdig.» Auch SVP-Chef Albert Rösti sagte zur «SonntagsZeitung»: «An unserer Position in der Klima- und Umweltpolitik gibt es nichts zu ändern.»

Nationalrat Roger Köppel machte sich derweil an der SVP-Delegiertenversammlung über den Klima-Hype lustig. Seine Pointe zum grünen SVP-Logo: Es sei das einzige grüne Logo, bei dem nicht rot zum Vorschein komme, wenn man daran kratze.

Unter der Tarnkappe des Klimawandels holen die grünroten Ideologen ihre uralten marxistischen Rezepte aus der Gruft. — Roger Köppel (@KoeppelRoger) March 30, 2019

(daw)